Feyenoord'dan açıklama: Oğuzhan Özyakup'u tekrar kiralamamız çok zor

"BEŞİKTAŞ KARAR VERECEK"
Hollanda basınına konuşan Arnesen, "Oğuzhan Özyakup'u tekrar kiralamamız çok zor. İyi bir oyuncu, iyi bir insan. Beşiktaş karar verecek. Devre arasında ona para ödedik ancak tekrar ödeyebilir miyiz, bunu da düşünmemiz lazım. Bunlara bakacağız ve her şey belli olacak" dedi.
Oğuzhan Özyakup, geleceği hakkında "Benim de duygularım, hislerim var. Şenol hocanın son zamanlarında ıslıklar tüm takıma olmaya başladı, bana daha çok oluyordu. Benim bu dönemde ayrılık düşüncem vardı. Abdullah Avcı gitse ya da kalsa benim için fark etmeyecekti. Sergen hoca gelirken benim Beşiktaş ile görüşmelerim vardı. Sergen hoca takımda kalmamı istedi. Benim kararım çok farklı olduğundan dolayı bana saygı gösterdi." şeklinde konuşmuştu.
Feyenoord'a 127 dakika görev alan milli oyuncu 1 gol attı.
(Hürriyet)
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