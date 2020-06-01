Feyenoord, Trabzonspor'a Nicolai Jorgensen ile Edgar Ie'nin takasını teklif etti

Feyenoord, Trabzonspor'dan kiraladığı Edgar Ie'nin bonservisini almak istiyor. Hollanda ekibi, bu transfer için Bordo-Mavililere Danimarkalı golcü Nicolai Jorgensen'i önerdi.

2019-20 sezonunu zirvede tamamlamak adına hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Gündeme gelen son isim Feyenoord'dan Nicolai Jorgensen oldu.



Hollanda basının Karadeniz Gazetesi'nden alarak derlediği ve Voetbal4U ile SoccerNews'in geniş yer verdiği habere göre Feyenoord, kiralık olarak takımda bulunan Edgar Ie'nin bonservisini Trabzonspor'dan almak istiyor fakat 4 milyon Euro'luk bonservisini almak konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bu noktada da Trabzonspor'a Nicolai Jorgensen önerisinde bulunulduğu belirtiliyor.

Hollanda basınına göre Danimarka Milli Takımı'nın da değişilmez oyuncularından olan Jörgensen için Trabzonspor'un Edgar Ie'nin yanı sıra ekstra bir ücret de ödeyebileceği belirtiliyor.

Bu sezon Hollanda Ligi'nde Feyenoord ile 13 maça çıkan Danimarkalı golcü; 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

(Fanatik)