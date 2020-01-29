  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 18:24
  • |
  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 18:27

Feyenoord, Oğuzhan Özyakup'u kiraladı

Feyenoord, Oğuzhan Özyakup'u kiraladı

Paylaş

Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un sezon sonuna kadar Hollanda'nın Feyenoord ekibine kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-2020 sezonu sonuna kadar Feyenoord'a kiralanmıştır." denildi.

FEYENOORD DA AÇIKLADI

Hollanda ekibi Feyenoord, Beşiktaş’ın Oğuzhan Özyakup’u transfer ettiğini video ile açıkladı

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Onyekuru ve Andone idmanın bir bölümünde takımla çalıştı

title

Rafael Nadal, Avustralya Açık'a çeyrek finalde veda etti

title

TFF'den AİHM'in kararına cevap: Söz konusu karar henüz kesinleşmedi

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Taraftara Seslendi

SPOR GÜNDEMİ

Oğuzhan Özyakup böyle açıklandı
Oğuzhan Özyakup böyle açıklandı

Oğuzhan Özyakup böyle açıklandı

Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un sezon sonuna kadar Hollanda'nın Feyenoord ekibine kiralandığını duyurdu.

Ve Sergen Yalçın resmen açıklandı! Sözleşme kaç yıllık?
Ve Sergen Yalçın resmen açıklandı! Sözleşme kaç yıllık?

Ve Sergen Yalçın resmen açıklandı! Sözleşme kaç yıllık?

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getirdiğini TFF’ye bildirdi.

Sergen geldi ama yıldızlar gidiyor! Burak'a da yol göründü
Sergen geldi ama yıldızlar gidiyor! Burak'a da yol göründü

Sergen geldi ama yıldızlar gidiyor! Burak'a da yol göründü

Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz ve Mert Çetin için girişimlere başladı.

Arda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi kucak açtı
Arda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi kucak açtı

Arda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi kucak açtı

Galatasaray’a transferi olaylı bir şekilde gerçekleşmeyen Arda Turan’ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor istiyor.

Beşiktaş'ta Luce'ye veto
Beşiktaş'ta Luce'ye veto

Beşiktaş'ta Luce'ye veto

Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu yönetimindeki 'futbol aklına' pek sıcak bakmıyor.

İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve...
İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve...

İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve...

Galatasaray'da kendisine 'Kulüp bul' denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Süper Lig'in 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın kritik mücadelesi olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.