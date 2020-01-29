Feyenoord, Oğuzhan Özyakup'u kiraladı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-2020 sezonu sonuna kadar Feyenoord'a kiralanmıştır." denildi.
FEYENOORD DA AÇIKLADI
Hollanda ekibi Feyenoord, Beşiktaş’ın Oğuzhan Özyakup’u transfer ettiğini video ile açıkladı
Feyenoord, Oğuzhan Özyakup transferini bu videoyla duyurduhttps://t.co/Ym4zpMnbNg— Akşam Spor (@aksamspor) January 29, 2020
Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un sezon sonuna kadar Hollanda'nın Feyenoord ekibine kiralandığını duyurdu.
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