Feyenoord, Edgar Ie için Trabzonspor'a 4 milyon Euro ödemeye hazır

Yusuf Yazıcı'nın, Lille'e transferinde takasta Fırtına'ya verilen Edgar Ie, Trabzonspor'a gelmeden Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralanmıştı. Kırmızı-Beyazlılar'ın, Portekizli savunmacının bonservisini almak istediği iddia edildi.
Hollanda basınında çıkan haberde Feyenoord'un bu transfer için 3-4 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceği kaydedildi. Kadrosunda 5 stoper bulunan Karadeniz temsilcisinin de transfere sıcak bakacağı belirtildi.
(Fanatik)
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci, ‘yuvam' dediği Fenerbahçe'den ayrılıyor. Bundesliga'ya dönmek isteyen 28 yaşındaki orta saha, Wolfsburg'tan gelen teklifi kabul etti.
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.
Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna getirmeye hazırlandığı Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilere ilk transferini de yapıyor. Hırvat antrenör, oyun tarzı ve fiziğiyle Vedat Muriqi'ye benzetilen Bruno Petkovic'in takıma kazandırılmasını istiyor.
Galatasaray'da yönetim futbolculardan maaş indirimi beklerken sadece Selçuk İnan ve Fernando Muslera'dan olumlu geri dönüş aldı. Muslera hariç hiçbir yabancı oyuncu indirime yanaşmıyor.
Fenerbahçe, büyük oranda anlaşma sağladığı Nenad Bjelica'da sorun çıkması halinde B planı olarak Manuel Pellegrini'yi göreve getirecek.