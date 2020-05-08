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aksam.com.tr
  • 08 Mayıs 2020 Cuma 10:35
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  • 08 Mayıs 2020 Cuma 10:35

Feyenoord, Edgar Ie için Trabzonspor'a 4 milyon Euro ödemeye hazır

Feyenoord, Edgar Ie için Trabzonspor'a 4 milyon Euro ödemeye hazır

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Lille'in Yusuf Yazıcı transferinde Trabzonspor'a takasla verdiği Edgar Ie, Bordo-Mavililere gelmeden Feyenoord'a kiralanmıştı. Hollanda ekibinin 3-4 milyon Euro karşılığında 26 yaşındaki stoperin bonservisini almak istediği belirtildi. Trabzonspor da bu transfere sıcak bakıyor.

Yusuf Yazıcı'nın, Lille'e transferinde takasta Fırtına'ya verilen Edgar Ie, Trabzonspor'a gelmeden Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralanmıştı. Kırmızı-Beyazlılar'ın, Portekizli savunmacının bonservisini almak istediği iddia edildi.

Hollanda basınında çıkan haberde Feyenoord'un bu transfer için 3-4 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceği kaydedildi. Kadrosunda 5 stoper bulunan Karadeniz temsilcisinin de transfere sıcak bakacağı belirtildi.

(Fanatik)

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