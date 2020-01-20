FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada karar verildi

SPOR GÜNDEMİ

Medipol Başakşehir'de ayrılık Medipol Başakşehir'de ayrılık Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Sivassporlu oyuncuları taşıyan otobüs kaza yaptı Sivassporlu oyuncuları taşıyan otobüs kaza yaptı Sivasspor, U14-15 takımını taşıyan otobüsün Hatayspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indiğini duyurdu. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Taraftarlar çıldırdı: Kaçırmayın bu adamı Taraftarlar çıldırdı: Kaçırmayın bu adamı Galatasaray'ın en iyi transferi olan Mario Lemina için taraftarlar satın alma opsiyonunun kullanılmasını istedi.

Galatasaray'da büyük sürpriz Galatasaray'da büyük sürpriz Fatih Terim tarafından kadro dışı kalan Steven Nzonzi her an affedilebilir.

Anlaşma tamam! Chelsea'den Trabzonspor'a Anlaşma tamam! Chelsea'den Trabzonspor'a Trabzonspor, yardımcı antrenörlük görevi için İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'da menajer Frank Lampard´ın yardımcısı olarak görev yapan 48 yaşındaki Eddie Newton ile prensip anlaşmasına vardı.

Fener'den beklenmedik transfer hamlesi Fener'den beklenmedik transfer hamlesi Transfer için tahkimden çıkacak kararı bekleyen Fenerbahçe, Rodriguez'de sorun çıkması ihtimaline karşı B planını belirledi. Sarı lacivertliler, Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala'yı listesine aldı.