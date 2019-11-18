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  3. FETÖ'cü Enes Kanter'in kardeşi Kerem Kanter, Türkiye'ye karşı algı peşinde

FETÖ'cü Enes Kanter'in kardeşi Kerem Kanter, Türkiye'ye karşı algı peşinde

FETÖ'cü Enes Kanter'in kardeşi Kerem Kanter, Türkiye'ye karşı algı peşinde

Kariyerine İspanya‘nın Joventut Badalona takımında devam eden Kerem Kanter yaptığı açıklamada Darüşşafaka Tekfen‘le oynanacak Eurocup maçı için İstanbul‘a gelmeyeceğini söyledi. Hakkında herhangi bir yakalama kararı olmayan Kanter, abisi Enes Kanter gibi mağdur edebiyatıyla Türkiye karşıtı algı yaratma peşinde.

Kariyerine İspanya'nın Joventut Badalona takımında devam eden Kerem Kanter yaptığı açıklamalarda Darüşşafaka Tekfen'le oynanacak EuroCup maçı için İstanbul'a gelmeyeceğini söyledi.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI YOK!

FETÖ firarisi Enes Kanter'in kardeşi Kerem Kanter, hakkında herhangi bir yakalama kararı olmamasına rağmen, İstanbul'da oynanacak maça gelmeyeceğini açıkladı. Kanter'in bu kararıyla tıpkı abisi Enes Kanter gibi algı yaratıp Türkiye'yi karalama peşinde olduğu düşünülüyor.

Kerem Kanter, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "20 Kasım'daki Eurocup maçımız için Türkiye'ye gelmeyeceğim. Tekrar beni izlemek isteyen seyircilerden özür dilerim. Takımıma başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

ENES KANTER DE BENZER TAKTİKLE SALDIRMIŞTI

Daha önce "Türkiye tarafından öldürülmekten korktuğu için" Londra'daki maça katılmayacağını açıklayan FETÖ'cü firari hain Enes Kanter'in "beni öldürürler" yalanının arkasından vize problemi çıkmıştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kendisine ait Twitter hesabından Türkçe, İngilizce ve Almanca yaptığı açıklamada, Enes Kanter'in bu yöndeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "FETÖ elebaşına bağlılık yemini eden Enes Kanter'in Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan hezeyanlarını, 'Türkiye tarafından öldürülmekten korktuğu için Londra'daki maça katılmayacağı' şeklindeki asılsız ifadelerini esefle karşıladım. Biz biliyoruz ki kendisi vize problemi sebebi ile birçok ülkeye 2017'den beri seyahat edememektedir." ifadelerine yer vermişti.

(Takvim)


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