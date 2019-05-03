FETÖ'cü Enes Kanter, artık ABD'de de istenmiyor!

FETÖ'nün bir çok üyesi yurt dışında varlık içinde bir yaşam sürdürüyor. FETÖ'nün o çocuklarından biri de NBA'de forma giyen Enes Kanter. Performansından çok Türk düşmanlığı ile gündeme gelen Kanter, artık ABD'li basketbolseverleri bile çileden çıkarttı.

NBA Batı Konferansı yarı final serisi ikinci maçında Denver Nuggets ile karşılaşan Portland'da maç içerisindeki hareketleriyle rakip taraftarları kışkırtan FETÖ'cü Enes Kanter'e tribünlerden maç boyu tepki yağdı.

"TÜRKİYE'YE DÖNEMEZSİN Kİ..."

Saha içinde pek çok kez gösterdiği tahrik edici hareketler ile gündeme gelen Kanter, Denver Nuggets maçında da aynı şekilde gündeme geldi. Maç boyunca rakip takım oyuncularını kışkırtan hareketler sergileyen Kanter'e ABD'li basketbolseverler tepki gösterdi.

Bazı taraftarlar FETÖ'cüye Türkiye'de aranması ve kaçak bir yaşam sürdürmesine dikkat çekerek "Enes Kanter berbatsın. Türkiye'ye dön... Ama dönemezsin ki!" şeklinde tepki gösterdi.

FETÖ'CÜ ENES'İN TÜRKİYE KORKUSU

Daha önce de defalarca Türkiye düşmanlığı edip kara propaganda faaliyetlerinin parçası olan FETÖ'cü Kanter, hakkında çıkartılan yakalama kararı nedeniyle büyük korku yaşıyor. Özellikle takımının yurt dışında oynayacağı maçlara bile gidemeyen Kanter Türkiye'ye teslim edilme korkusunu defalarca dile getirmişti.

FETÖ'cü Enes Kanter, kendisini serbest bırakan New York Knicks'in kış aylarında Londra'da oynadığı Washington Wizards maçına Türkiye'nin kendisini tutuklayacağı korkusundan gitmemiş ve ABD'de kalmıştı.