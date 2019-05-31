Fetih Kupası'nda şov

7. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, yapılan fi nal yarışlarıyla tamamlandı. Final yarışlarını Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da izledi. Final yarışlarda Türkiye, modern ve geleneksel dalda olmak üzere 54 madalyanın 31’ini kazandı. Modern okçuluk dalında Türkiye, 4 madalya aldı. Klasik yay erkeklerde Samet Ak ile makaralı yay kadınlarda Yeşim Bostan gümüş madalya kazandı. Klasik yay kadınlarda Yasemin Ecem Anagöz ise bronz madalya aldı. Türkiye, klasik yay karışık kategorisinde takım halinde ikinciliği elde etti.