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aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 08:00
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Fetih Kupası coşkusu

Fetih Kupası coşkusu

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Okçular Vakfı'nın düzenlediği organizasyonda virüse inat spor kazandı. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, dün başladı. Bugünkü final sonrasında Başkan Erdoğan da konuşacak.

AKŞAM

İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, dün 128 sporcunun katılımıyla başladı. Bugün sona erecek yarışmayla ilgili konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Türkiye’de ilk defa pandemi sonrası bir spor organizasyonunu Okçular Vakfı olarak gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyiz. Alınabilecek tüm tedbirler alınmış vaziyette. Yeni dönemin spor kurallarını inşa ediyoruz” dedi.

MADALYA MASAYA BIRAKILACAK

Başkan Yıldız, bugün gerçekleştirilecek ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir konuşma gerçekleştireceğini belirterek şunları söyledi: “Ödül töreninde de alıştığımız sistem olmayacak. Madalyayı boynuna takma kupayı verme şeklinde değil. İsmi okunanın madalyası dezenfekte edilmiş bir şekilde masaya bırakılacak. Final ödül töreninde Cumhurbaşkanımızın hitapları olacak. Akabinde İstanbul fetih kutlamasını yapacağız. Fetih günümüz kutlu olsun.”

25 YILLIK REKORU KIRDI

8. Fetih Kupası’na Milli okçu Mete Gazoz damga vurdu… 1995 yılında 339 puanla Alper Aytaçoğlu’na ait olan 70 metre Türkiye rekorunu Mete Gazoz, 342 puanla kırarak tarihe geçti.

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Fetih Kupası coşkusu
Fetih Kupası coşkusu

Fetih Kupası coşkusu

Okçular Vakfı'nın düzenlediği organizasyonda virüse inat spor kazandı. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, dün başladı. Bugünkü final sonrasında Başkan Erdoğan da konuşacak.
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