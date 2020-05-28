Fetih Kupası coşkusu

AKŞAM
İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, dün 128 sporcunun katılımıyla başladı. Bugün sona erecek yarışmayla ilgili konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Türkiye’de ilk defa pandemi sonrası bir spor organizasyonunu Okçular Vakfı olarak gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyiz. Alınabilecek tüm tedbirler alınmış vaziyette. Yeni dönemin spor kurallarını inşa ediyoruz” dedi.
MADALYA MASAYA BIRAKILACAK
Başkan Yıldız, bugün gerçekleştirilecek ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir konuşma gerçekleştireceğini belirterek şunları söyledi: “Ödül töreninde de alıştığımız sistem olmayacak. Madalyayı boynuna takma kupayı verme şeklinde değil. İsmi okunanın madalyası dezenfekte edilmiş bir şekilde masaya bırakılacak. Final ödül töreninde Cumhurbaşkanımızın hitapları olacak. Akabinde İstanbul fetih kutlamasını yapacağız. Fetih günümüz kutlu olsun.”
25 YILLIK REKORU KIRDI
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Okçular Vakfı'nın düzenlediği organizasyonda virüse inat spor kazandı. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, dün başladı. Bugünkü final sonrasında Başkan Erdoğan da konuşacak.