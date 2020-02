Fethi Pekin'den beraat kararı yorumu: Adalet topal da olsa gideceği yere er geç ulaşır

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Şike Kumpası Davası’nda verilen beraat kararlarını kesinleştirdi. Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pekin’in açıklamaları şu şekilde:

“3 Şubat 2020 tarihinde 14.Ağır Ceza Mahkemesi, çok önemli bir karara imza attı. Bu da dün itibariyle kamuoyunun gündemine düştü. Ben de bu telefon bağlantısında sizlerin vasıtasıyla camiamıza ve tüm kamuoyuna konu ile ilgili olarak bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Herkesin daha iyi anlayabilmesi için 1,5 ay kadar geriye gidelim: Bilindiği üzere Yargıtay 5.Ceza Dairesi, 26 Aralık tarihinde vermiş olduğu kararda birçok hususa temas etti. Bu hususlar arasında kamuoyuna yansıdığı ve hepinizin çok iyi bildiği gibi dosyaların ayrılması gerekçesine dayanan bir usuli bozma kararı bulunuyordu. Fakat bu bozma kararının yanı sıra Yargıtay’ın karar metninde yer alan bazı önemli tespitler de mevcuttu. Örneğin Sayın Aziz Yıldırım’ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan beraat etmesi akabinde bu beraat kararı Trabzonspor tarafından temyiz edilmişti. Yargıtay, Trabzonspor’un atılı suçtan doğrudan doğruya zarar görmüş bulunma hali olmadığına, diğer bir ifadeyle Trabzonspor’un mağdur sıfatı bulunmadığına değinerek temyiz başvurusunu reddetti. Hal böyle olunca tesis edilen beraat kararını temyize götürenlerin esasında temyiz hakkı bulunmadığı ve mağdur olmadıkları Yargıtay tarafından tespit edilince reddedilen temyiz başvurularına konu beraat kararları da kesinleşti. Çünkü Yargıtay kararında detaylı bir şekilde açıklandığı üzere temyiz edenlerin esasında temyiz hakkı zaten yoktu. Dolayısıyla gelinen noktada Sayın Aziz Yıldırım ve kararda diğer adı geçen ilgililer bakımından atan suçlardan verilen beraat kararları kesinleşmiş bulunmaktadır. Yargıtay kararına istinaden de mahkeme tarafından kesinleşme şerhleri eklenerek ilgili suç bakımından dosya kapatılmıştır. Yargıtay kararına konu bir diğer önemli husus da hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde tesis edilen hükümdür. Trabzonspor, bu hükme karşı da temyiz yoluna başvurmuştur ancak Yargıtay, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yapılacak başvurunun teklik hukuk anlamında bir temyiz değil, itiraz olduğunu ifade etti ve itiraz incelemesini de ilgili mahkeme yani 14.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılması gerekliliğine işaret etti. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi de biraz önce ifade ettiğim gibi 3 Şubat 2020 tarihi kararıyla hem Trabzonspor’un itirazını kesin olarak oy birliği ile reddetti. Bu ret kararı da kesin nitelikte olduğundan tıpkı beraat kararında olduğu gibi hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönündeki kararlar da kesinleşti. Ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kesinleşme şerhleri işlendi. Neticede yani geldiğimiz noktada ortada herhangi bir örgün vs. yok. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın şahsına ve kulübümüze yöneltilen suçlamaların asılsızlığı ve iddiaların mesnetsizliği yüce Türk adına hüküm veren Yargıtay ve ilgili Ağır Ceza Mahkemesi’nin tesis ettikleri kararları ile sübuta ermiş bulunmaktadır. Bundan sonra 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yapacağı iş, Yargıtay kararında belirtilen usuli eksikliklerin giderilmesine yönelik bir incelemeden ibaret olacaktır. Sayın mahkeme heyetinin bu husustaki gereklilikleri, eksiksiz bir şekilde yerine getireceğine olan inancımız tamdır. Tüm Fenerbahçe camiası için son derece uzun, son derece zorlu bir süreç olduğu aşikardır. Süreç halen tam anlamıyla ve hukuken sona ermiş de değildir. Ancak Yargıtay kararında yer verilen tespitler ve kesinleşen beraat kararları her zaman ifade ettiğimiz gibi kırmızı çizgimiz olan bu 3 Temmuz Sözde Şike Davası’nın bir kumpastan ibaret olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Şöyle bir söz vardı; ‘Adalet topal da olsa gideceği yere er geç ulaşır.’ Kesinleşen bu beraat kararlarının Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu davayı sonuna kadar takip etmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.”

Beraat kararlarının bundan sonraki sürece etkilerine dair de açıklamalarda bulunan Pekin, “Bu gelişme son derece olumlu bir gelişmedir. 13. Ağır Ceza’da devam eden dava bildiğiniz gibi 13-17 Nisan tarihleri arasında devam edecek. Orada da en son yapılan celsede verilen ara kararda bir takım verilmiş ara kararlar var. Bunların yerine getirilmesi, bu usuli sürecin devam etmesi olağandır ve doğaldır. Az önce de ifade ettiğim gibi alenen bitmiş değildir. Ancak bu son derece olumlu bir karardır. Ve eminim ki en yakın zamanda 13. Ağır Ceza’nın gördüğü Şikede Kumpas Davası, bir an evvel sonuçlanacak ve Fenerbahçe’nin haklılığı her zaman ifade ettiğimiz gibi sabit olacak. Kumpas davasında süreç devam edecek ve bir an evvel sonuca varacaktır. Orada da son derece kendimizden eminiz. Orada da buna benzer karar çıkacaktır. Bu kararın da bir an evvel çıkmasını bekliyoruz. Bütün bu sıkıntılı sürecin Fenerbahçe’nin gerisinde kalacağından eminim, hiç kimsenin de şüphesi olmasın.” diyerek sözlerini noktaladı.