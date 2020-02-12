Ferrari, Formula 1'de kullanacağı yeni aracı SF1000'i tanıttı

Formula 1'de 2020 sezonunun heyecanı erken başladı. Ferrari, yeni aracını İtalya'da düzenlediği muhteşem bir törenle tanıttı.
Son şampiyonluğunu 2013'te Kimi Raikkonen ile kazanan Ferrari, bu sezon 1000'inci yarışına çıkacak olan ilk takım olmanın onuruna aracına SF1000 adını verdi.
Tanıtım etkinliğine Ferrari takımının üst düzey isimleriyle birlikte pilotlar Charles Leclerc ve Sebastian Vettel de katıldı.
Ferrari, araçta mat kırmızı bir renk kullandı. Formula 1 tarihinin en başarılı takımı olan Ferrari, son yıllarda şampiyonluklara hasret kaldı.
İtalyan devi, geçtiğimiz sezonu takımlar klasmanında ikinci tamamladı, pilotlar klasmanında ise Leclerc 4'üncü, Vettel ise 5'inci olmuştu.
Aracın lansmanında konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "2020 aracı aynı görülebilir ancak tamamen farklı" dedi.
Sebastian Vettel: "Aracı çok beğendim"
SF1000 hakkında konuşan Ferrari pilotu Sebastian Vettel de "Aracı çok beğendim. Sürmek için sabırsızlanıyorum. Ne olacağını tahmin etmek imkansız ama araçta çok fazla gösterge var. Bu iş maceranın bir parçası. Sabırlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
15 Mart'ta Avustralya'nın Melbourne şehrinde başlayacak olan 2020 Formula 1 sezonu, 29 Kasım'da Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.
(TRT Spor)
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