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  3. Fernando Reges: Monchi beni telefonla aradı, hemen evet dedim

Fernando Reges: Monchi beni telefonla aradı, hemen evet dedim

Fernando Reges: Monchi beni telefonla aradı, hemen evet dedim

Galatasaray'dan sezon başında Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, kararında en etkili ismin Monchi olduğunu söyledi.

Monchi'nin kendisini telefonla aramasının Sevilla'ya gitmesine ön ayak olduğunu belirtirken, "Monchi beni Sevilla'ya transfer etmek istediğini doğrudan beni arayarak söyledi. Ben de hemen evet dedim. Benim için güzel bir seçenekti. La Liga çok güzel bir lig ve takımda da arkadaşlarım var" ifadelerini kullandı.

"SEVILLA'DA ÇOK İYİ DURUMDAYIM"

Sevilla'da mutlu olduğunu kaydeden Sambacı, "Sevilla'da çok iyi durumdayım. Şehir çok güzel, insanlar çok sıcak. Ailem de burayı çok sevdi. Şu anda her şey güzel. Lige iyi başladık ve 3 maç kazandık. Umarım böyle devam ederiz. Sürekli kazanmalıyız, evimizde kayıp yaşamamalıyız" dedi.

Takım arkadaşlarıyla arasının iyi olduğunu da ifade eden tecrübeli oyuncu, "Sezon sonunda taraftarlara memnun olacağı bir şeyler vermek istiyorum. Üst düzey performans için takımda herkesin birbiriyle anlaşması ve birbirine yardım etmesi şart. Bu çok fark yaratan bir şey. Şu anda iyi oyunculardan oluşan, çok iyi bir kadromuz var" diye konuştu.

Sevilla'da hemen formayı alan ve değişilmez isimlerden biri olan Fernando, 5 maçın tamamında süre aldı.

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