Fernando Reges: Bir pozisyon bile bulsanız atmanız gerekiyor

Porto - Galatasaray maçının ardından Fernando Reges, 1-0'lık yenilgiyi ve oyunu değerlendirdi.

İşte Fernando Reges'in flaş röportajda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

"Maçın zor olacağını biliyorduk. Ne gibi zorlukların bizi beklediğini biliyorduk. İlk 45 dakika oynayan, daha çok pozisyona giren, rakibinden daha iyi oynayan bir Galatasaray vardı. 1 gol pozisyonu bile bulsanız gol atmanız gerekiyor ki bu seviyelerde maçı kazanabilesiniz.

İkinci yarı ise yediğimiz bir duran top golü ile istemediğimiz bir mağlubiyet aldık."

(Sporx)