HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Spor
  3. Fernando Reges: Bir pozisyon bile bulsanız atmanız gerekiyor

Fernando Reges: Bir pozisyon bile bulsanız atmanız gerekiyor

Fernando+Reges:+Bir+pozisyon+bile+bulsan%C4%B1z+atman%C4%B1z+gerekiyor

Brezilyalı yıldız Fernando Reges, Porto - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

x

Porto - Galatasaray maçının ardından Fernando Reges, 1-0'lık yenilgiyi ve oyunu değerlendirdi.

İşte Fernando Reges'in flaş röportajda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

"Maçın zor olacağını biliyorduk. Ne gibi zorlukların bizi beklediğini biliyorduk. İlk 45 dakika oynayan, daha çok pozisyona giren, rakibinden daha iyi oynayan bir Galatasaray vardı. 1 gol pozisyonu bile bulsanız gol atmanız gerekiyor ki bu seviyelerde maçı kazanabilesiniz.

İkinci yarı ise yediğimiz bir duran top golü ile istemediğimiz bir mağlubiyet aldık."

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,
CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI
Hakkari´de bir araçta yapılan aramada terör örgütü PKK´ya gittiği tespit edilen kanser, şeker, tansi

Hakkari´de PKK´ya giden ilaçlar ele geçirildi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

YPG/PKK Münbiç'i çukurlarla çevreledi

'Türkiye'ye karşı Yunanistan’ın gardını alması lazım'

En Çok Okunanlar