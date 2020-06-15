Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Süper Lig'in 27. haftasın deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Mücadelenin 15. dakikasında Çaykur Rizespor'dan Skoda ile çarpışan Uruguaylı eldiven, yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edemedi ve yerini genç kaleci Okan Koçuk'a bıraktı. Acılar içinde yerde kalan tecrübeli file bekçisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve ilk kontrolleri burada gerçekleştirildi.
İKİ KIRIK TESPİT EDİLDİ
Yapılan ilk tetkiklerin ardından Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi. Uruguaylı kalecinin 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, sakatlığının yine aynı stadyumda sakatlanan Emre Akbaba ile hemen hemen aynı olduğu kaydedildi.
Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan futbolcuları Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.
"Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır."
ACI TESADÜF
Yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle bıçak altına yatması gereken Fernando Muslera'nın ameliyat tarihi belli oldu. Başarılı eldiven, aynı zamanda doğum günü olan 16 Haziran tarihinde sağ ayağından ameliyat olacak.
Fernando Muslera'nın kariyerinin en büyük sakatlığı sebebiyle 34. yaş gününde bıçak altına yatacak olması acı bir tesadüf olarak dikkatleri çekti.
(Hürriyet)
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