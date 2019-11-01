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  3. Fernando Muslera'dan Çaykur Rizespor maçı sözleri: Bu maçı kazanacağımıza inanıyorum

Fernando Muslera'dan Çaykur Rizespor maçı sözleri: Bu maçı kazanacağımıza inanıyorum

Fernando Muslera'dan Çaykur Rizespor maçı sözleri: Bu maçı kazanacağımıza inanıyorum

Galatasaray'ın Uruguaylı eldiveni Muslera, Ç.Rize maçını yara sarma maçı olarak gördüklerini söyledi.

Galatasaray'ın Uruguaylı eldiveni Muslera, Ç.Rize maçını yara sarma maçı olarak gördüklerini söyledi.

Ç.Rizespor'un dikkat edilmesi gereken bir ekip olduğunu vurgulayan Uruguaylı eldiven, "Ancak bu maçı kazanacağımıza inanıyorum"diye konuştu.

Uruguaylı eldiven bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 karşılaşmada ağlarında 11 gol görürken 5 mücadelede kalesini gole kapattı.

(Takvim)

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