Fernando Muslera taraftarlara müjdeli haberi duyurdu

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Fernando Muslera, Ocak ayında yeniden maçlara çıkmayı hedeflediğini söyledi.

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, ülkesinde yayın yapan Teledoce kanalına açıklamalar yaptı.

Kesin tarih vermenin zor olduğunu söyleyen Muslera, "Ancak Ocak ayında sahalara dönmeyi hedefliyorum. Sakatlık sürecim uzun sürdü. İyi bir tedavi süreci geçirdiğimi söyleyebilirim" dedi.

Ailesinin sakatlık sürecinde yanında olduğunu ve kendisine destek verdiğini vurgulayan Muslera, "Galatasaray taraftarları, kulübüm aynı şekilde destek verdiler. O yüzden bu süreci mümkün olduğunca en hızlı şekilde atlatmak istedim ama yaşamak da zorundaydım" diye konuştu.

YENİ SÖZLEŞME KONUSU

Sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Muslera, bu konuyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Henüz kulüple bu konuyu konuşmadık ama benim önceliğim her zaman Galatasaray olacak. Sahip olduğum tüm başarıları Galatasaray'da kazandım."

Muslera 2022 Dünya Kupası'nda forma giymek istediğini ve kendisine uzun vadeli hedef olarak bunu belirlediğini sözlerine ekledi.