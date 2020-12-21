Fernando Muslera taraftarlara müjdeli haberi duyurdu

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, ülkesinde yayın yapan Teledoce kanalına açıklamalar yaptı.
Kesin tarih vermenin zor olduğunu söyleyen Muslera, "Ancak Ocak ayında sahalara dönmeyi hedefliyorum. Sakatlık sürecim uzun sürdü. İyi bir tedavi süreci geçirdiğimi söyleyebilirim" dedi.
Ailesinin sakatlık sürecinde yanında olduğunu ve kendisine destek verdiğini vurgulayan Muslera, "Galatasaray taraftarları, kulübüm aynı şekilde destek verdiler. O yüzden bu süreci mümkün olduğunca en hızlı şekilde atlatmak istedim ama yaşamak da zorundaydım" diye konuştu.
YENİ SÖZLEŞME KONUSU
Sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Muslera, bu konuyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:
"Henüz kulüple bu konuyu konuşmadık ama benim önceliğim her zaman Galatasaray olacak. Sahip olduğum tüm başarıları Galatasaray'da kazandım."
Muslera 2022 Dünya Kupası'nda forma giymek istediğini ve kendisine uzun vadeli hedef olarak bunu belirlediğini sözlerine ekledi.
Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu bir araya getiren Süper Kupa finali 12 yıl sonra yurt dışında oynanacak. Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile kupa şampiyonu Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele Katar'da oynanacak.
Fenerbahçe'de son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve umut vermeyen oyun sonrası teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu tehlikeye girdi.
DETAY
• Fenerbahçe yönetiminin neredeyse tamamı Erol Bulut ile yolların ayrılmasını istiyor.
• Erol Bulut'un yerine Lucien Favre'nin getirilmesi isteniyor.
• Ali Koç ise hocayı ani bir kararla göndermek istemiyor.
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerden Samsunspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Boluspor'u tek golle geçti.
Lille'de forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'le 0-0 biten karşılaşmada fileleri havalandıramadı ancak son saniyelerde yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.
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• Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille'in gol bulmak için yüklendiği kritik bir anda top PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz'a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi.
• Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG'ye verdi.
• Kritik bir anda dürüstçe davranan 35 yaşındaki milli futbolcunun davranışı lkış topladı.
Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Malatya yenilgisinden bir gün sonra takımla yaptığı toplantıda sert konuştu.
• "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da bu şekilde devam ederseniz birçoğunuzu göndereceğim. Fenerbahçe'yi bu şekilde temsil etmeye hakkınız yok."
• "Eğer bu futbolla burada kalacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Siz gidersiniz, ben kalırım. Beni bu kulüpten Allah'ın kulu gönderemez, haberiniz olsun."
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.