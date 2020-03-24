  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Fernando Muslera hakkında çıkan habere dair sosyal medya hesabından açıklama yayımladı
  • 24 Mart 2020 Salı 16:35
  • |
  • 24 Mart 2020 Salı 17:14

Fernando Muslera hakkında çıkan habere dair sosyal medya hesabından açıklama yayımladı

Fernando Muslera hakkında çıkan habere dair sosyal medya hesabından açıklama yayımladı

Paylaş

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, bugün hakkında çıkan habere dair sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili verdiği bir röportajda kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz." dedi.

Muslera yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Herkese Merhaba...

Dünya olarak Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, sosyal medya da gördüğüm kadarıyla yaptığım bir ropörtajda kullandığım sözlerim tamamen yanlış anlaşılmış. Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz.

Dünya olarak korku ve şüphe dolu bir dönemden geçiyoruz.

9 yıldır Türkiye’de yaşıyorum ve hayatımı bu güzel ülkede kazanıyorum ve burayı hep 2. ülkem gibi görüyorum. Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın, hükümetin, sağlık bakanının ve bütün sağlık personelinin özverili çalışmasını her geçen gün ekranlardan ve sosyal medyadan takip ediyoruz.

Sağlık konusu spordan, futboldan ve her şeyden daha önemli ve değerlidir. Bütün kalbim ve dualarım sizlerle...

Sabırlı olalım ve Evde kalalım... Sizleri çok seviyorum #evdekal”

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Mohamed Sissoko, Sadio Mane'nin yeni sezonda Real Madrid forması giyeceğini iddia etti

title

2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi

title

Manchester City'den Tonali için 50 milyon Euro

Evde kal Türkiye!

SPOR GÜNDEMİ

Son dakika! Hastaneden Fatih Terim açıklaması
Son dakika! Hastaneden Fatih Terim açıklaması

Son dakika! Hastaneden Fatih Terim açıklaması

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Hastaneden yapılan açıklamada "Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır" denildi.

Şimdi de Mustafa Cengiz! Koronavirüs...
Şimdi de Mustafa Cengiz! Koronavirüs...

Şimdi de Mustafa Cengiz! Koronavirüs...

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi. Başkan Cengiz başvurduğu hastaneyi açıklamazken bu konuyu titizlikle yürütüp test sonuçlarını beklediğini ifade etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi
2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi

2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın korona virüs salgını nedeniyle 2021 yazını geçmeyecek şekilde ertelendiğini duyurdu.

İşte koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in son durumu
İşte koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in son durumu

İşte koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in son durumu

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse, babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

Obradovic Fenerbahçe'den ayrılıyor
Obradovic Fenerbahçe'den ayrılıyor

Obradovic Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na büyük başarılar kazandıran Obradovic yol ayrımında. Sarı lacivertli yönetimle anlaşmazlık yaşayan Sırp hocanın yerini Jasikevicius'un alması bekleniyor.

Dünya basını Fatih Terim'i konuşuyor
Dünya basını Fatih Terim'i konuşuyor

Dünya basını Fatih Terim'i konuşuyor

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de koronavirüs testinin pozitif çıkması dünya basınında geniş yankı buldu.

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül sürprizi: 1+1 yıllık
Fenerbahçe'den Gökhan Gönül sürprizi: 1+1 yıllık

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül sürprizi: 1+1 yıllık

Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'la henüz sözleşme yenilemeyen eski oyuncusu Gökhan Gönül için devreye girdi. Taraftarın Beşiktaş'a gitmesine rağmen tepki göstermediği yıldız oyuncuya 1+1 yıllık teklif yaptı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.