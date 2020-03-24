Fernando Muslera hakkında çıkan habere dair sosyal medya hesabından açıklama yayımladı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili verdiği bir röportajda kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz." dedi.
Muslera yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Dünya olarak Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, sosyal medya da gördüğüm kadarıyla yaptığım bir ropörtajda kullandığım sözlerim tamamen yanlış anlaşılmış. Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz.
Dünya olarak korku ve şüphe dolu bir dönemden geçiyoruz.
9 yıldır Türkiye’de yaşıyorum ve hayatımı bu güzel ülkede kazanıyorum ve burayı hep 2. ülkem gibi görüyorum. Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın, hükümetin, sağlık bakanının ve bütün sağlık personelinin özverili çalışmasını her geçen gün ekranlardan ve sosyal medyadan takip ediyoruz.
Sağlık konusu spordan, futboldan ve her şeyden daha önemli ve değerlidir. Bütün kalbim ve dualarım sizlerle...
Sabırlı olalım ve Evde kalalım... Sizleri çok seviyorum #evdekal”
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