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aksam.com.tr
  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 01:10
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  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 01:10

Fernando Muslera: Çok üstünde durmamalıyız

Fernando Muslera: Çok üstünde durmamalıyız

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Süper Lig'in açılış haftasında Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Fernando Muslera ve Ryan Babel, karşılaşma sonrasında konuştu.

Muslera, galibiyetin fazla üstünde durulmaması gerektiğini belirtirken, Babel skordan üzgün olduklarını söyledi.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUM"

Karşılaşmayı değerlendiren Ryan Babel, "Çok üzücü bir durum. Buraya lige iyi başlamak için gelmiştirk. Ancak istediğimiz 3 puanı alamadık. Penaltıyı atsaydık daha farklı olabilirdi ama. Penaltı sonrasında gelen kırmızı kart var. Bu direncimizi düşürdü. İstemediğimiz bir skordu." dedi.

"GENÇLERE YARDIMCI OLMALIYIZ"

Genç futbolculara ilgili davranması sorulan Babel, "Tecrübeli bir oyuncu olarak ben, gençlere yardımcı olmayı kendimi görev edinmiş durumdayım. Tecrübelilerin , gençlere yardımcı olması gerekiyor. Ben gençken tecrübelilerden yardım görmemiştim. Kendime söz verdim 'İleride gençlere yardımcı olacağım' diye. Mutlaka onlara yardım etrmemiz gerekiyor." cevabını verdi.

"ÇOK FAZLA İRDELEMEMELİYİZ"

İlk haftalarda böyle skorların olabileceğini söyleyen Muslera ise şöyle konuştu;

"İlk haftalarda böyle şeyler oluyor. Çok fazla irdelememek lazım. Denizlispor'un galibiyetini küçümsememeliyiz. Kaybedecek bir şeyleri yoktu, iyi oynayıp kazandılar. Şunu kabul etmeliyiz, Takım olarak çok kötüydük. Bu maçı, bu haftayı kenara bırakıp, evimizde oynayacağımız maça hazırlanmalıyız. Gelecek hafta galip gelmek istiyoruz."

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