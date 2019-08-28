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  3. Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması

Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması

Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın Manuel Fernandes ile anlaştığı iddialarının ardından Portekizli futbolcunun menajeri Paulo Barbosa açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş kuübünün Manuel Fernandes ile 1+1 yıllığına anlaştığı iddia edilirken, tecrübeli menajeri Paulo Barbosa Rus basınına konuştu. 

Paulo Barbosa, Fernandes'in Beşiktaş'la anlaştığı yönündeki iddialara, "Farklı kulüplerden Fernandes'e ilgi var. Maunel Fernandes geeceği konusunda henüz bir karar vermedi." dedi. 

(Futbol Arena)

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