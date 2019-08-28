Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş kuübünün Manuel Fernandes ile 1+1 yıllığına anlaştığı iddia edilirken, tecrübeli menajeri Paulo Barbosa Rus basınına konuştu.

Paulo Barbosa, Fernandes'in Beşiktaş'la anlaştığı yönündeki iddialara, "Farklı kulüplerden Fernandes'e ilgi var. Maunel Fernandes geeceği konusunda henüz bir karar vermedi." dedi.

(Futbol Arena)