Ferhat Öztorun'dan Galatasaray açıklaması: Kendi yapacaklarımıza odaklanacağız

Konyasporlu futbolcu Ferhat Öztorun, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Galatasaray'a konuk olacakları müsabakaya ilişkin, güzel bir oyunla iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.
Yeşil-beyazlı takımın Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Ferhat Öztorun, geçen hafta MKE Ankaragücü ile karşılaştıklarını anımsattı.
İlk hafta maçlarının her zaman zorlu geçtiğini ifade eden Ferhat Öztorun, golsüz berabere biten müsabakayla ilgili, "Aslında ceza sahası içerisinde topla buluştuğumuz en iyi maçlarımızdan birini oynadık ama gol atmayı başaramadık. Gol atabilsek sonuç çok daha farklı olurdu." diye konuştu.
"Kendi yapacaklarımıza odaklanacağız"
Bu hafta zorlu bir deplasmana gideceklerini belirten 32 yaşındaki sol bek, "Galatasaray, Denizli deplasmanında lige istediği gibi başlayamadı. Kendi sahasında taraftarıyla çok iyi oynayan bir takım. Bizim için zor bir maç olacak. Kendi yapacaklarımıza odaklanacağız. Güzel bir oyunla iyi bir sonuç çıkarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
Ferhat Öztorun, Galatasaray'ın lige mağlubiyetle başlamasını kendileri için dezavantaj olarak gördüğünü, taraftarı önünde kazanmak için takımın daha çok mücadele edeceğini ancak bu mücadeleye iyi hazırladıklarını aktardı.
Antrenman
Konyaspor, Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Yeşil-beyazlılar, taktik çalışma ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
(AA)
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