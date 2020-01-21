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aksam.com.tr
  • 21 Ocak 2020 Salı 23:15
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  • 21 Ocak 2020 Salı 23:15

Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor'u eleyen Fenerbahçe'nin futbolcusu Ferdi Kadıoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftara teşekkür eden Ferdi Kadıoğlu, "İyi başladık 1-0'dan 2-0 yaptık. İlk yarıdan golleri atmamız iyi oldu. Defansif ve ofansif olarak ne zaman oynasam elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kulübe ve taraftara bana verdikleri destek için teşekkür etmek istiyorum. " dedi.

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Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına teşekkür
Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

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