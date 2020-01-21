Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor'u eleyen Fenerbahçe'nin futbolcusu Ferdi Kadıoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Taraftara teşekkür eden Ferdi Kadıoğlu, "İyi başladık 1-0'dan 2-0 yaptık. İlk yarıdan golleri atmamız iyi oldu. Defansif ve ofansif olarak ne zaman oynasam elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kulübe ve taraftara bana verdikleri destek için teşekkür etmek istiyorum. " dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor maçı sonrasında konuştu.
Fenerbahçe'nin Kayserispor mücadelesinde ilk golünü atan Mevlüt Erdinç açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru görevinden ayrıldığını duyurdu.
TFF Hukuk Müşavirliği, Vedat Muriqi'nin "bilinçli kart görmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırımı başvurusunu görüştü ve gerekçeli karar için Sicil Kurulu'na geri gönderdi.