Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor'u eleyen Fenerbahçe'nin futbolcusu Ferdi Kadıoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftara teşekkür eden Ferdi Kadıoğlu, "İyi başladık 1-0'dan 2-0 yaptık. İlk yarıdan golleri atmamız iyi oldu. Defansif ve ofansif olarak ne zaman oynasam elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kulübe ve taraftara bana verdikleri destek için teşekkür etmek istiyorum. " dedi.