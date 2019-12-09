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Ferdi Kadıoğlu'nda FIFA tehlikesi

Ferdi Kadıoğlu'nda FIFA tehlikesi

Son olarak Gençlerbirliği ağlarına harika bir gol atarak yine adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu için Hollanda basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre; Fenerbahçe, geçen sezon başında NEC Nijmegen'den transfer ettiği Ferdi'nin bonservis ücretinin tamamını yatırmadı. Nijmegen'in ekonomik krizde olduğu ve Fenerbahçe'den gelecek parayı beklediği belirtildi.

Hollanda ekibinin, süre tanıdığı ve paranın tamamının yatırılmaması halinde sarı-lacivertlileri FIFA'ya şikâyet edeceği de vurgulandı. (Sabah)


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