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Ferdi Kadıoğlu: Taraftarlar beni her zaman destekledi

Ferdi Kadıoğlu: Taraftarlar beni her zaman destekledi

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren ve 1 gol atan Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Golü ve takımın galibiyeti için sevinçli olduğunu söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Öncelikle takım ve kendim için çok mutluyum. Bu sefer hoca bana 45 dakika süre verdi ve onun için daha çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"BENİ HEP DESTEKLEDİLER"

Kadıköy'de gol atmasının mutluluk verici olduğunu açıklayan genç yıldız, "Çok değişik, muazzam bir duygu. Daha önceden de gol attım ama seyirci yoktu. Bu seyirci beni her zaman destekledi. Golü attıktan sonra bu muhteşem ambiyansta dizlerimin üstünde kayarak sevinmek istedim." diye konuştu.


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