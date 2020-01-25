Ferdi Kadıoğlu: Taraftarın desteği için çok mutluyum

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe zirve yolundaki kritik maçta Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Ferdi Kadıoğlu'ndan açıklamalar geldi.
Öncelikle deprem hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Depremde zarar gören insanlar için çok üzgünüm. Yaralarını sarmalarını diliyorum" dedi.
Taraftara teşekkür eden genç oyuncu, "Taraftarın desteği için çok mutluyum, çok teşekkür ederim bu kulüpte olmak harika bir his. Beni en çok heyecanlandıran şey ilk golümüz oldu sonra da galibiyeti yakaladık. Bu şekilde devam etmeliyiz" sözlerini kullandı.
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçının ardından Ersun Yanal'dan açıklamalar geldi.
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, ağları sarstığı Başakşehir maçı sonrasında konuştu.
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçının ardından Ferdi Kadıoğlu'ndan açıklamalar geldi.
Başakşehir'in savunma oyuncularından Carlos Ponck, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.
Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı deprem nedeniyle ileri bir ertelendi.
Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, sabaha karşı oynayacakları Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıkladı.