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aksam.com.tr
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 22:26
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  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 22:26

Ferdi Kadıoğlu: Taraftarın desteği için çok mutluyum

Ferdi Kadıoğlu: Taraftarın desteği için çok mutluyum

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Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçının ardından Ferdi Kadıoğlu'ndan açıklamalar geldi.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe zirve yolundaki kritik maçta Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Ferdi Kadıoğlu'ndan açıklamalar geldi.

Öncelikle deprem hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Depremde zarar gören insanlar için çok üzgünüm. Yaralarını sarmalarını diliyorum" dedi.

Taraftara teşekkür eden genç oyuncu, "Taraftarın desteği için çok mutluyum, çok teşekkür ederim bu kulüpte olmak harika bir his. Beni en çok heyecanlandıran şey ilk golümüz oldu sonra da galibiyeti yakaladık. Bu şekilde devam etmeliyiz" sözlerini kullandı.

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