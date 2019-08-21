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  • Ferdi Kadıoğlu: Kısa süre içinde bu takımın değişmezlerinden olmak en büyük hedefim
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:51
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  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:51

Ferdi Kadıoğlu: Kısa süre içinde bu takımın değişmezlerinden olmak en büyük hedefim

Ferdi Kadıoğlu: Kısa süre içinde bu takımın değişmezlerinden olmak en büyük hedefim

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Fenerbahçe'nin genç futbolcularından Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımdaki hayalini açıkladı.

Fenerbahçe'ye geçen sezon gelen ancak süre almakta bir hayli zorlanan Ferdi Kadıoğlu, Gazişehir Gaziantep maçında 77'de oyuna girerken 88'de golünü attı.

19 yaşındaki Ferdi, "İstediğim seviyeye ulaşabilmek için çok çalıştım. Halen geliştirmem gereken noktalar var. Ersun Yanal'a bana bu şans verdiği için çok teşekkür ediyorum. Kısa süre içinde bu takımın değişmezlerinden olmak en büyük hedefim. Fenerbahçeli Ferdi olarak bu camianın sembolü olmak istiyorum" diye konuştu.

İLK HAFTAYA DAMGA VURDU

Gazişehir'i 5-0 yenip 123 hafta sonra Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe sadece gol sayısı ile değil tüm rakamlarıyla ilk haftanın en iyisi oldu:

- Topa sahip olma (76.3)

- İsabetli pas (661)

- İsabetli şut (9)

- Rakip ceza sahasında topla buluşma (40)

- Net gol pozisyonuna girme (6)

- En çok gol (5)

- En yüksek pas yüzdesi (%89,9)

(Sabah)

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