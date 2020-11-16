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aksam.com.tr
  • 16 Kasım 2020 Pazartesi 16:38
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Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 Milli Takımı'nda sakatlandı

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 Milli Takımı'nda sakatlandı

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Fenerbahçe'de beklentilerin yüksek olduğu isimlerin başında gelen Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi. Genç futbolcu Hollanda U21 Milli Takımı'nda sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 21 yaşındaki futbolcu sakatlandığı için 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak Portekiz maçının kadrosundan çıkartıldı. Teknik direktör Erwin van de Looi başka bir oyuncuyu kadroya çağırmayacaklarını belirterek 21 kişilik kadrosu ile Portekiz'e gitme kararı aldı.

SON DURUMU TÜRKİYE'DE NETLİK KAZANACAK

Ferdi Kadıoğlu'nun son durumunun ne olduğu bilinmezken Türkiye'ye döndükten sonra Fenerbahçe doktorlarının da kontrolü sonrası Gençlerbirliği maçı kadrosunda olup olmayacağı netleşecek.

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