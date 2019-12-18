Ferdi Kadıoğlu: Hocamla hiçbir sorunum yok

Son dönemde forma şansı bulduğu için mutlu olduğunu aktaran Kadıoğlu, "Gerçekten çok mutluyum. Son zamanlarda dakika alıyorum. Daha fazla asist - gol yapmak istiyorum. Zaman geçtikçe daha iyi oynamaya çalışacağım. Daha önce genç takımda oynadım ama katkı veremedim. A Takım'da dakika aldığım için çok mutluyum." diye konuştu.

"HOCAMIZLA HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ YOK"

Teknik direktör Ersun Yanal ile bir probleminin olmadığını söyleyen genç futbolcu, "Hocamızla herhangi bir sıkıntımız olmadı. Daha önce bekliyordum. Belki onun için de zordu. İyi işler çıkardım, belki onun seçiminde zorluk çıkardım. O da en iyisini yaptı bence beni bekleterek. Ben de bundan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.