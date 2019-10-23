Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,782
  • 6,4315
  • 277.895
  • 98923.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe'de forma şansı bulamamaktan şikayetçi olan Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe'de forma şansı bulamamaktan şikayetçi olan Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe'de forma şansı bulamamaktan şikayetçi olan Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, forma şansı bulamamasından dolayı menajerinden kendisine takım bulmasını istedi. Kadıoğlu’nun ilk tercihi Hollanda ve Belçika.

Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oynamadığı için üzgün. Oynamamanın çok zor bir durum olduğunu ve forma giymek istediğini dile getiren genç futbolcu oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Oynamaması konusunda teknik direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yapan Ferdi Kadıoğlu daha fazla maça çıkması gerektiğini söyledi. Antrenmanlarda çok iyi çalıştığını, süre aldığı maçlarda da iyi performans gösterdiğini belirten genç oyuncu, kendisini neden oynatmadığını sordu.

Ferdi Kadıoğlu’nun performansını yeterli görmeyen teknik direktör Ersun Yanal ise oynaması için daha ciddi bir performans göstermesi gerektiğini söyledi. “Oynamam benim için en önemli şey” diyen Ferdi Kadıoğlu bu nedenle başka seçenekleri düşünmeye başladı.

Sarı-lacivertli takımdan ayrılarak oynayabileceği bir takıma gitmeyi düşünen Ferdi Kadıoğlu, menajerine, Hollanda ve Belçika’da oynayabileceği bir kulübe transferi için ihtimalleri değerlendirmeye başladı ve kendisine takım bakmasını istedi.

Gelişimi için oynaması şart

İlk seçeceğinin Fenerbahçe’de oynamak isteğini belirten Ferdi Kadıoğlu, “Ancak oynamak istiyorum, sadece yedek kulübesinde oturarak ya da kadro dışında kalarak sezon kolay geçmiyor. Bu nedenle başka seçeneklere bakacağız” ifadelerini kullandı.

(Yeni Şafak)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı...
Norm Ender hakkında şok suçlama! Mekanın sahibi çalıntı mı?
İlker İnanoğlu ve 30 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi
Doğum yaklaştı! Müge Boz'un bebek hazırlıkları
Çıplak fotoğraf şantajı yapılmıştı... Merve Boluğur delilleri unuttu!
<p>Kuzey Denizi’nin yıllardır kıyıyı aşındırması üzerine, fenerle deniz arasındaki mesafe altı metre

120 Yıllık Deniz Feneri Tekerleklerle Böyle Taşındı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!

Bilim insanları açıkladı! Bu besinleri tüketmek hayat kurtarıyor