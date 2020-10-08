Ferdi Kadıoğlu attı, Hollanda farka koştu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Galatasaray'a, Fenerbahçe maçında stadyum dışından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılması ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen toplam 34 bin 500 TL'lik para cezasını onadı.

F.Bahçe sözleri olay olmuştu! Bir açıklama daha

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamanın çarpıtıldığını dile getirerek, "Ülke gündemini, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, bu şekilde meşgul etmekten üzüntü duyuyorum. Bu tarz asılsız ve provokatif haberleri yapanların, Türk sporunun ve spor basınının değerine bilinçli olarak çok büyük zarar verdiğini söylemek durumundayım" ifadelerini kullandı.