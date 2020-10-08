Ferdi Kadıoğlu attı, Hollanda farka koştu

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11'de başlarken 78'inci dakikada yerini Jurgen Ekkelenkamp'a bıraktı. Kadıoğlu, maçın 40'ıncı dakikasında takımının 3'üncü golünü kaydetti. 7'nci grupta yer alan Hollanda 7 maç sonunda 21 puan toplarken 33 gol attı ve kalesinde sadece 3 gol görerek namağlup liderliğini sürdürdü.
U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, yarı final maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
PFDK, Marius Sumudica'ya sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Galatasaray'a, Fenerbahçe maçında stadyum dışından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılması ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen toplam 34 bin 500 TL'lik para cezasını onadı.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamanın çarpıtıldığını dile getirerek, "Ülke gündemini, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, bu şekilde meşgul etmekten üzüntü duyuyorum. Bu tarz asılsız ve provokatif haberleri yapanların, Türk sporunun ve spor basınının değerine bilinçli olarak çok büyük zarar verdiğini söylemek durumundayım" ifadelerini kullandı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için İlhan Var ile anlaştı.