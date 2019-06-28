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'Fener'i istiyorum izin verin'

'Fener'i istiyorum izin verin'

Sarı-Lacivertliler, Mahmut Tekdemir ile prensip anlaşmasına vardı. 31 yaşındaki oyuncu Başakşehir yetkililerine ‘F.Bahçe’de oynamak istiyorum’ diyerek kolaylık istedi. Turuncu-Lacivertliler’in inadı kırıldı.

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

GEÇTİĞİMİZ sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan F.Bahçe’de yönetim Teknik Direktör Ersun Yanal’ın tüm isteklerini eksiksiz yerine getirmek için bütün imkanları seferber etmiş durumda. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli çalıştırıcının transfer listesinin ilk sırasında yer alan Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu Mahmut Tekdemir’le prensip anlaşmasına vardı. 31 yaşındaki oyuncu F.Bahçe’de oynama istediğini Başakşehir yetkilerine ileterek bu konuda kendisine kolaylık sağlanmasını istedi. Bu gelişme sonrası Başakşehir yönetimi Mahmut’u satma konusunu düşünmeye başladı.

BELÖZOĞLU DA ÖNERMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bu hafta içinde masaya oturacak. Başkan Koç kısa süre içinde bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Mahmut’un Başakşehir’le 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfer konusunda görüşlerini Başkan Ali Koç’a ileten Emre Belözoğlu da Mahmut Tekdemir’in mutlaka alınması gerektiğini dile getirmişti. Emre, Başakşehir forması altında Mahmut ile birlikte orta sahada başarılı bir ikili olmuştu. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu zaman zaman stoper olarak da görev almıştı.

34 MAÇTA 1 ASİST YAPTI!..

Turuncu-Lacivertli kulübün altyapısından yetişen 31 yaşındaki oyuncu bu sezon A Milli Takım’ın ilk 11’inde de kendine yer buldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Fransa’yı evinde 2-0 mağlup ettiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında ilk 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Tekdemir, İzlanda maçında ise sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. Bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu bu maçlarda 1 asist yaptı.

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