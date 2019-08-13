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aksam.com.tr
  • 13 Ağustos 2019 Salı 08:00
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  • 13 Ağustos 2019 Salı 08:00

Fener'i istiyor

Fener'i istiyor

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İtalyan medyası, Aleksandar Kolarov’un Fenerbahçe’ye gitmek istediğini, ancak kulübü Roma’nın bu transfere taş koyduğunu bildirdi.

AKŞAM

KOLAROV’DA önemli bir haber daha. İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio, Fenerbahçe ile adı geçen Aleksandar wKolarov’la ilgili açıklamalarda bulundu. Caprio, “Roma satmak istemiyor fakat Kolarov gitmek istiyor. Fenerbahçe’nin önerdiği sözleşme tam Kolarov’un istediği gibi ama Roma’nın oyuncuyu satmama konusunda ısrarı var. Transfer çok kolay gözükmüyor. Oyuncunun menajeri de transferin olması için çabalıyor” dedi. 

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Konoplyanka'da Lens korkusu
Konoplyanka'da Lens korkusu

Konoplyanka'da Lens korkusu

29 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Kiralama teklifine sıcak bakan Schalke ise sözleşmeye mecburi satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Lens transferinde benzer yolu izleyen Siyah-Beyazlılar, Hollandalı oyuncunun kötü performansından dolayı bu öneriye temkinli bakıyor.

Falcao'da son 48 saat
Falcao'da son 48 saat

Falcao'da son 48 saat

Monaco, Sevilla’nın forveti Ben Yedder’le anlaşma sağladı. Fransızlar bu gelişme üzerine tecrübeli forvete gidiş izni verdi. 33 yaşındaki futbolcu yarın veya perşembe günü Galatasaray için İstanbul’da olacak.

Durmisi geliyor
Durmisi geliyor

Durmisi geliyor

Aleksandar Kolarov’da umutlar iyice azalırken, Lazio ile Durmisi için kiralık olarak anlaşmaya varıldı. Danimarkalı sol bekin de gelmeye niyeti var. 2-3 güne Kolarov bitmezse Riza Durmusi Fenerbahçe’ye katılacak.

Olay teklif! Gündeme bomba gibi düştü
Olay teklif! Gündeme bomba gibi düştü

Olay teklif! Gündeme bomba gibi düştü

Telegraph, Trabzonspor’un teklifini reddeden Daniel Sturridge için Fenerbahçe’nin devrede olduğunu yazdı. Habere göre Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 9 milyon sterlinlik bir sözleşme teklifinde bulundu.

Fener'i istiyor
Fener'i istiyor

Fener'i istiyor

İtalyan medyası, Aleksandar Kolarov’un Fenerbahçe’ye gitmek istediğini, ancak kulübü Roma’nın bu transfere taş koyduğunu bildirdi.

Ve Falcao Galatasaray'ı açıkladı
Ve Falcao Galatasaray'ı açıkladı

Ve Falcao Galatasaray'ı açıkladı

Galatasaray taraftarının yollarını gözlediği Radamel Falcao, transferle ilgili Kolombiya basınına bir kez daha açıklamalarda bulundu.

Bakayoko göz kırptı
Bakayoko göz kırptı

Bakayoko göz kırptı

Monaco, eski futbolcusunu kiralamak için Chelsea’ye teklif yaptı. Ancak yıldız ön libero, Fransız ekibini istemedi. Bu gelişmenin arkasında muhtemel Galatasaray transferi olduğu iddia edildi.

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