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Fener'de Lamprou sesleri

Fener'de Lamprou sesleri

F.Bahçe’nin Hollanda Ligi’nde forma giyen Lazaros Lamprou ile ilgilendiği iddia edildi. Kanarya’nın dışında 21 yaşındaki oyuncu ile Anderlecht ve Club Brugge’un de devrede olduğu kaydedildi.

AKŞAM

FENERBAHÇE’DE gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Hollanda Ligi’nde Fortuna Sittard takımında forma giyen genç kanat Lazaros Lamprou’nun Sarı-Lacivertliler’in gündeminde olduğu iddia edildi. Bonservisi PAOK’ta olan futbolcu için Sarı-Lacivertli kulüp dışında Belçika ekipleri Anderlecht ve Club Bruge’un de devrede olduğunu da belirtildi. Oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı da dile getirildi...

COMOLLİ GÖRÜŞÜYOR

F.Bahçe Sportif Direktörü Comolli, bu transferde görüşmeleri sürdürüyor. Kariyerine Panathinaikos altyapısında başlayan Lazaros Lamprou, ardından sırasıyla Iraklis, PAOK, Panionios ve Fortuna Sittard formaları giydi. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Hollanda’da 24 lig maçında 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Lamprou’nun PAOK ile sözleşmesi 2020 yılına kadar sürüyor.

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