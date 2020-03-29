Fener'de kanatlara elveda... Hepsi gidiyor!

Oyunu rakip ceza sahasına yığmakla görevli oyuncularının verimsizliği nedeniyle hücumda zorluk yaşayan Kanarya’da istatistikler de bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor.
Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe’de yönetim yeni sezonda transferde önceliği kanatlara verecek.
İki ağır sakatlık geçiren Rodrigues 3 gol, 5 asistle en verimli kanat oyuncusu olarak öne çıkarken, zaman zaman sol kanatta oynayan Tolga 2 gol, 3 asist üretebildi.
Ferdi 15 maçta 2 gol, 2 asistle oynarken Deniz 19 maçta asist yapamazken 1 gol atabildi.
Mevkisinin dışında oynayan Dirar da 2 gollük katkı sağlayabildi. Forvetlerin topla fazla uluşamamasından dert yanan taraftarlar da kanat oyuncularının alınmasını istiyor.
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Sezona iyi başlayan fakat üst üste aldığı başarısız sonuçlar sonrası bu sezon da şampiyonluk özlemini dindiremeyen Fenerbahçe'de radikal değişikler olacak. Tolga, Ferdi, Deniz Türüç gibi isimlerden istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, transfer döneminde ilk olarak bu bölgeye yeni kanat oyuncuları alacak.
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