Fenerbahçe'yle ismi anılan Gerson Rodrigues için yeni bir açıklama geldi

Konuyla ilgili Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten açıklama geldi.
Mert, "Gerson Rodrigues'le ilgili bir teklif olmadığını bize söylediler. Rodrigues'in bonservis bedeli çok yüksek. Onun durumuna sezon sonunda bakacağız. Fenerbahçe ile ilgili somut bir şey yok" sözleriyle somut teklifin gelmediğini belirtti. (Ajansspor)
Süper Lig'de bu sezon da aradığını bulamayan ve evinde 20 yıl aradan sonra ezeli rakibi Galatasaray'a yenilerek taraftarını hüsrana boğan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hırvat teknik adam Nenad Bjelica getiriliyor.
Fenerbahçe'nin, Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Dinamo Kiev'li forvetle ilgilendiği spor gündeminde yer almıştı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımda yüksek maaş alan yabancı futbolcularla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Çebi; Domagoj Vida, Jeremain Lens ve Adem Ljajic için “İndirim yapmazlarsa gitmelerini tercih ederim” dedi.
L'Equipe'in haberine göre Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2, şu anki sıralamayla tescil edilecek. Gelecek sezon ise ağustos ayında başlayacak.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Merve Toy'un Instagram hesabına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlüğe yeşil ışık yakan Alex, Ali Koç'un uygun görmesi halinde Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini söyledi.
Fenerbahçe, MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu'nun bugün verdiği röportajla ilgili çok sert bir açıklama yayımladı.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Sarı-Lacivertlilerin gündemine Erol Bulut, Abdullah Avcı, Daum, Blanc, Di Francesco, Giampaolo, Nenad Bjelica, Silas gibi isimler girmişti ancak son iddia Romanya basınından geldi. Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı öne sürüldü. Haberin detayında Razvan'ın babası Mircea Lucescu'nun da Sarı-Lacivertlilerde danışman olarak görev yapacağı belirtildi.