  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Eylül 2020 Çarşamba 12:15
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'yi yönetenler takımdan umutlu

Fenerbahçe'yi yönetenler takımdan umutlu

Paylaş

Fanatik

Fenerbahçe yönetiminin bir anlamda eli-kolu olan Emre Belözoğlu, cezası sona eren Başkan Ali Koç ile Hatayspor karşılaşmasını tribünden izledi.

Yeni dönemde Fenerbahçe yönetiminin bir anlamda eli-kolu olan Emre Belözoğlu, cezası sona eren Başkan Ali Koç ile karşılaşmayı tribünden izledi.

Ali Koç ve Emre Belözoğlu, zaman zaman karşılaşmada heyecanlı anlar yaşarken, golün bir türlü gelmemesi üzerine maçın son anlarını ayakta takip etti.

Maç sonunda bir hayli üzüntülü görünen ikilinin tesellisi ise, rakibe pozisyon verilmemesi oldu. Ortaya konan futbolun gelecek haftalarda istenen seviyeye geleceğine işaret eden Koç ve Belözoğlu, "Yeni bir ekip oluşturuldu. Yeni bir hoca ve sistem doğrultusunda iyi işler ortaya çıkmaya başladı. Takımın zamana ihtiyacı var. Ancak gelecekte büyük işler başarılacağını gösteriyorlar" yaklaşımında bulundu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Cavani, F.Bahçe'nin tapusunu istedi!
Cavani, F.Bahçe'nin tapusunu istedi!

Cavani, F.Bahçe'nin tapusunu istedi!

Süper Lig'de yılın takası: İrfan Can-Diagne
Süper Lig'de yılın takası: İrfan Can-Diagne

Süper Lig'de yılın takası: İrfan Can-Diagne

'Kalinic Beşiktaş'ta'
'Kalinic Beşiktaş'ta'

'Kalinic Beşiktaş'ta'

Çorum Şehir Stadı hizmete girdi

SPOR GÜNDEMİ

Sami Khedira, G.Saray yolunda
Sami Khedira, G.Saray yolunda

Sami Khedira, G.Saray yolunda

Galatasaray'ın Sami Khedira'ya ilgili İtalyan basınında da konuşulmaya başlandı.

Ali Koç ve Emre Belözoğlu takımdan umutlu
Ali Koç ve Emre Belözoğlu takımdan umutlu

Ali Koç ve Emre Belözoğlu takımdan umutlu

Fenerbahçe yönetiminin bir anlamda eli-kolu olan Emre Belözoğlu, cezası sona eren Başkan Ali Koç ile Hatayspor karşılaşmasını tribünden izledi.

F.Bahçe'den Costa'ya 8 milyon euro
F.Bahçe'den Costa'ya 8 milyon euro

F.Bahçe'den Costa'ya 8 milyon euro

Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından golcü transferini sonuçlandırmaya çalışan Fenerbahçe'yle ilgili İspanya basınından yeni bir iddia geldi.

Fatih Terim'den Fenerbahçe yasağı
Fatih Terim'den Fenerbahçe yasağı

Fatih Terim'den Fenerbahçe yasağı

Galatasaray'da Fatih Terim, takıma Fenerbahçe derbisi konuşmaya yasak getirdi.

Erol Bulut'u derbi stresi sardı
Erol Bulut'u derbi stresi sardı

Erol Bulut'u derbi stresi sardı

Ligin ilk iki maçında sergilenen oyun ve golcü eksikliği Erol Bulut'u Galatasaray derbisi öncesinde sıkıntıya soktu. Alınacak bir mağlubiyet, tecrübeli teknik adamın kredisini düşürebilir.

Beşiktaş, Babel'i reddetti
Beşiktaş, Babel'i reddetti

Beşiktaş, Babel'i reddetti

Galatasaray'da umduğunu bulamayan Ryan Babel, eski kulübü Beşiktaş'a önerildi, Siyah-Beyazlılar oralı olmadı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.