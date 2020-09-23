Fenerbahçe'yi yönetenler takımdan umutlu

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Fenerbahçe yönetiminin bir anlamda eli-kolu olan Emre Belözoğlu, cezası sona eren Başkan Ali Koç ile Hatayspor karşılaşmasını tribünden izledi.

Yeni dönemde Fenerbahçe yönetiminin bir anlamda eli-kolu olan Emre Belözoğlu, cezası sona eren Başkan Ali Koç ile karşılaşmayı tribünden izledi.

Ali Koç ve Emre Belözoğlu, zaman zaman karşılaşmada heyecanlı anlar yaşarken, golün bir türlü gelmemesi üzerine maçın son anlarını ayakta takip etti.

Maç sonunda bir hayli üzüntülü görünen ikilinin tesellisi ise, rakibe pozisyon verilmemesi oldu. Ortaya konan futbolun gelecek haftalarda istenen seviyeye geleceğine işaret eden Koç ve Belözoğlu, "Yeni bir ekip oluşturuldu. Yeni bir hoca ve sistem doğrultusunda iyi işler ortaya çıkmaya başladı. Takımın zamana ihtiyacı var. Ancak gelecekte büyük işler başarılacağını gösteriyorlar" yaklaşımında bulundu.