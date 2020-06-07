Fenerbahçe'yi reddeden Zlatko Dalic, Hırvatistan Milli Takımı ile 3 yıllık söz kesti

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında olan Zlatko Dalic, Sarı-Lacivertlilerin teklifini reddetti ve Hırvatistan Milli Takımı ile 3 yıllık anlaşma için söz kesti.

Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmedi.



24Sata'da yer alan habere göre; Hırvatistan Milli Takımı ile olan sözleşmesi 31 Temmuz 2020'de sona erecek olan Dalic, Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetti. Hırvatistan Futbol Federasyonu ile görüşme yapan ve 3 yıllık sözleşme uzatma teklifi alan Dalic, Euro 2020 ve 2022 Dünya Kupası'nda da takımın başında kalacak.

DALIC REDDETTİ, BJELICA 'HAVADA'

Haberin detayında, Dalic ile birlikte Fenerbahçe'nin Nenad Bjelica'ya da teklif yaptığı bilgisi verildi. Dalic ihtimalinin son gelişmelerden sonra tamamen ortadan kalktığı, Bjelica anlaşmasının ise halen 'havada' olduğu kaydedildi.

Zlatko Dalic ile Hırvatistan Futbol Federasyonu arasındaki yeni sözleşme için basın toplantısının gelecek hafta içerisinde yapılacağının da altı çizildi.

ALİ KOÇ: EL SIKIŞMAK ÜZEREYDİK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki sezon için anlaşmak üzere oldukları bir teknik direktörün Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi nedeniyle iptal olduğunu duyurmuştu.

Ali Koç, 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Teknik direktör konusunda aslında biz erteleme sürecinden önce de çalışıyorduk. 3-4 hocayla beraber görüşmeleri götürüyorduk. Bir tanesiyle el sıkışmak üzereyken EURO 2020'nin, 2021'e atılmasıyla tarihin değişmesiyle orada ne yazık ki bizim çalışmalarımızı sekteye uğrattı." açıklamasını yapmıştı.

2018 DÜNYA KUPASI'NDA FİNAL GÖRDÜ

Fenerbahçe başkanının belirttiği bu ismin Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic olduğu ifade edildi.

EURO 2020 sonrası Hırvatistan Milli Takımı görevinden ayrılacağını ve bir kulübe gideceğini daha önce duyuran Zlatko Dalic, 2018 Dünya Kupası'nda da finale çıkan takımın başındaydı.

2007'den bu yana teknik direktörlük yapan 53 yaşındaki Dalic, şu ana kadar üst düzey bir kulüpte görev almadı. Hırvatistan'dan önce Dalic'in çalıştırdığı kulüpler sırasıyla Rijeka, Dinamo Tiran, Slaven Belupo, Faisaly, Al Hilal ve Al Ain'di.

(Sporx)