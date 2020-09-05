  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Eylül 2020 Cumartesi 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'yi 'hisse'den köşeyi döndü

Fenerbahçe'yi 'hisse'den köşeyi döndü

Paylaş

AKŞAM
Orçun Özateş

Süper Lig'i 7'nci sırada bitiren Fenerbahçe, borsada açık ara şampiyon oldu, yatırımcısının yüzünü güldürdü. 22 Mart 2020'de 6.65 fiyattan işlem gören ‘FENER' hisseleri dün borsada 35 TL'nin üzerine çıktı. Mart'ta Kanarya'ya yatırım yapanlar parasını 5'e katladı. Fenerbahçe'nin piyasa değeri de 3,5 milyarı buldu.

Türkiye'de futbol kulüpleri mali açıdan sıkıntılı günler geçirse de borsada yatırımcısının yüzünü güldürdü. Son 1 yılda ‘BJKAS’ koduyla işlem gören Beşiktaş’ın hisseleri yüzde 38 civarında pirim yaptı. ‘GSRAY’ koduyla işlem gören Galatasaray’ın hisseleri de yüzde 78 civarında pirim yaptı. Ligi ikinci bitiren Trabzonspor’un ‘TSPOR’ koduyla işlem gören hisseleri de son bir yılda yatırımcısına yüzde 150’ye yakın getiri sağladı. Borsada en büyük sıçramayı yapan kulüp ise ligi 7. sırada bitirmesine rağmen Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler, 22 Mart’tan bu yana borsadaki fiyatını neredeyse 6 kat artırdı ve yatırımcısının yüzünü güldürdü. 

FLAŞ TRANSFERLER HAVA GETİRDİ 

22 Mart 2020’de hisseleri 6.65 TL dolayında olan Fenerbahçe, o tarihten beri müthiş bir çıkışa imza attı. Yaklaşık 6 aylık sürede Sarı-Lacivertliler’in bir hissesi dün BİST’TE 35 TL’nin üzerinde işlem gördü. Daha sade bir anlatımla Fenerbahçe’den 22 Mart’ta 6 bin 650 TL’lik hisse alan yatırımcının parası 35 bin TL’yi aştı. Sarı-Lacivertli takımın hisselerindeki bu yükselişin nedeninin bankalarla anlaşma zemini aramasından kaynaklandığı öne sürülüyor. Fenerbahçe’nin yaptığı flaş transferlerle bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olduğu ve yükselişte bunun da etken olabileceği belirtiliyor. 

BEŞİKTAŞ DÖRDÜNCÜ SIRADA 

Bu yükselişle Fenerbahçe borsadaki piyasa değerini de katladı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın piyasa değerinin yarısına kadar gerileyen Fenerbahçe, şimdi ezeli rakibini neredeyse 2’ye katladı. Fenerbahçe Futbol A.Ş’nin değeri 3.5 milyar TL’nin üzerine çıktı ve 2 milyar TL civarında olan Galatasaray’ın açık ara önüne geçti. Trabzonspor 1.3 milyar TL’lik piyasa değeriyle üçüncü sıradaki yerini korurken, 3 büyüklerden biri olan Beşiktaş’ın mali yapısındaki sıkıntılar piyasa değerine de yansıdı. Kartal halka açık spor şirketleri arasında piyasa değeri 844 milyon TL dolayında kalan, en düşük kulüp durumunda.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fatih Terim, 6 ismin üstünü çizdi
Fatih Terim, 6 ismin üstünü çizdi

Fatih Terim, 6 ismin üstünü çizdi

Messi Barça'da kaldı; başkana ateş püskürdü!
Messi Barça'da kaldı; başkana ateş püskürdü!

Messi Barça'da kaldı; başkana ateş püskürdü!

Fenerbahçe, Tolgay Arslan'la yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Tolgay Arslan'la yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Tolgay Arslan'la yollarını ayırdı

Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş, özel turnuvada üçüncü oldu
Beşiktaş, özel turnuvada üçüncü oldu

Beşiktaş, özel turnuvada üçüncü oldu

Beşiktaş, özel bir turnuva kapsamında karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Lazio, Vedat Muriqi'i resmen açıkladı
Lazio, Vedat Muriqi'i resmen açıkladı

Lazio, Vedat Muriqi'i resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde büyük ölçüde anlaşma sağladığı İtalyan devi Lazio'nun teknik direktörü Simone Inzaghi, Kosovalı golcüyle ilgili ilk kez konuştu. 44 yaşındaki çalıştırıcı, “Vedat Muriqi ile ilgileniyoruz. Devam eden transfer görüşmeleri var. Diğer takımlar da Muriqi için transfer yarışında ancak bizde bu transfer için hazır olacağız” ifadelerini kullandı.

‘Çok eksiğimiz var‘
‘Çok eksiğimiz var‘

‘Çok eksiğimiz var‘

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada çok eksikleri olduğunu ve zaman içerisinde tamamlamayı umut ettiklerini söyledi. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise lige hazır olduklarını söyledi.

Serbest kalan Chupo-Moting için F.Bahçe iddiası
Serbest kalan Chupo-Moting için F.Bahçe iddiası

Serbest kalan Chupo-Moting için F.Bahçe iddiası

Paris Saint-Germain'in sözleşmesini yenilemediği forvet Eric Maxim Choupo-Moting için Fenerbahçe ihtimali gündeme geldi.

TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti.

G.Saray'da haftalardır beklenen orta saha transferi gerçekleşiyor
G.Saray'da haftalardır beklenen orta saha transferi gerçekleşiyor

G.Saray'da haftalardır beklenen orta saha transferi gerçekleşiyor

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların, Leicester City'nin 22 yaşındaki ön liberosu Hamza Choudhury ile ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz ekibinin gelecek sezon kadroda düşünmediği futbolcu için Galatasaray yönetimi, “Kiralık göndermeyi düşünürseniz bizimle de görüşün” mesajını gönderdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.