Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyonluk yarışından uzaklaştıran sebep

Fenerbahçe’de şampiyonluğun kaçmasındaki ana etkenlerden biri tüm sezon boyunca birçok pozisyonda yaşanan değişiklikler oldu. Transferde yaşanan sıkıntı ve devamındaki sakatlıklar sebebiyle teknik heyet bir türlü iskelet kadroyu oluşturamadı.
Oyuncular sık sık yer değiştirmek zorunda kaldı. İşte isim isim yaşanan sıkıntı:
JAİLSON: Orta saha olmasına rağmen stoperde oynadı. Bölgeye yabancı kalmasıyla bireysel hataları öne çıktı.
DİRAR: Sağ beki tercih etse de bu sezon eksikler nedeniyle genel olarak sol bekte forma giydi.
OZAN TUFAN: Sezona kanatta başladı. Sonrasında 8 numaraya geçti.
TOLGA CİĞERCİ: Ön libero olmasına rağmen sol ve sağ kanattan çıkamadı.
DENİZ TÜRÜÇ: Kayserispor’un en etkili hücum oyuncusu olarak transfer edilen Deniz, sol bekte bile oynadı, genelde kanatlarda kaldı.
KRUSE: 2. forvet ya da forvet arkası olarak görmeye alıştığımız Kruse eksikler sebebiyle sağ ve sol kanatta da oynadı.
GUSTAVO: Önlibero pozisyonunda mükemmele yakın oynayan Brezilyalı son dönemde mecburen stopere çekildi. Bu da orta sahanın gücünü olumsuz etkiledi.
Aynı kalanlar
Kadrodaki değişim süreçlerinde kendi pozisyonunda oynayan şanslı isimler Isla, Serdar Aziz, Rodrigues ve Vedat Muriç oldu. Bu isimlerin dışında kalan oyuncuların bölgeleri sürekli çeşitli nedenlerle değişti. Bu da takımın oyunun ve performansını etkiledi.
(Milliyet)
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