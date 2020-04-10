Fenerbahçe'ye yeni sol bek Komşu'dan geliyor

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'tan oyunculara rest Beşiktaş'tan oyunculara rest Yönetim kiralık yıldızlara, “Yüzde 60'ı kabul etmezseniz, bonservisinizi sezon bitmeden verebiliriz” önerisi getirdi. Gözden çıkartılan isimler de bu listeye dahil edildi. Yerliler ise indirimi kabul etti.

Fenerbahçe'ye yeni sol bek Komşu'dan Fenerbahçe'ye yeni sol bek Komşu'dan Ruslar, L.Moskova'nın gündemindeki Yunan sol bek Tsimikas'la Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini öne sürdü.

Obradovic son kararını verdi Obradovic son kararını verdi Sezon ortasında kendisine yapılan sözleşme yenileme teklifine bir yanıt vermeyen Sırp çalıştırıcı, koronavirüs pandemisi sonrası Fenerbahçe'de kalmak istediğini paylaştı. Yönetimin Obra'yla yeniden temasa geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye teknik direktör müjdesi Fenerbahçe'ye teknik direktör müjdesi Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ismi son dönemde Fenerbahçe ile sıkça anılan teknik direktörleri Erol Bulut hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp ile Erol Bulut'un anlaşması halinde zorluk çıkarmayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız" diyerek ayrılığa yeşil ışık yaktı.

Fenerbahçeliler evde antrenmana devam ediyor Fenerbahçeliler evde antrenmana devam ediyor Sarı-lacivertli futbolcular, koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'e verilen arada antrenmanlarını evde sürdürüyor.

Radamel Falcao virüste eridi Radamel Falcao virüste eridi Alman transfer sitesi “transfermarkt” tüm profesyonel liglerde futbolcuların piyasa değerini yüzde 20 düşürdü. Falcao'nun şu andaki bedeli sadece 4.8 milyon euro...