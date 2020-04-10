Fenerbahçe'ye yeni sol bek Komşu'dan geliyor

AKŞAM
SEZON sonunda Hasan Ali Kaldırım ile yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe, yeni sol bekini Yunanistan’da buldu. Rus basını Lokomotiv Moskova ve Leicester City’nin ilgilendiği Yunan sol bek Konstantinos Tsimikas’le Kanarya’nın da ilgilendiğini öne sürdü. Ülkesinde Olympiakos forması giyen 23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2022 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu bu sezon 37 resmi maçta 7 asist yaptı.
Yönetim kiralık yıldızlara, “Yüzde 60'ı kabul etmezseniz, bonservisinizi sezon bitmeden verebiliriz” önerisi getirdi. Gözden çıkartılan isimler de bu listeye dahil edildi. Yerliler ise indirimi kabul etti.
Ruslar, L.Moskova'nın gündemindeki Yunan sol bek Tsimikas'la Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini öne sürdü.
Sezon ortasında kendisine yapılan sözleşme yenileme teklifine bir yanıt vermeyen Sırp çalıştırıcı, koronavirüs pandemisi sonrası Fenerbahçe'de kalmak istediğini paylaştı. Yönetimin Obra'yla yeniden temasa geçmesi bekleniyor.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ismi son dönemde Fenerbahçe ile sıkça anılan teknik direktörleri Erol Bulut hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp ile Erol Bulut'un anlaşması halinde zorluk çıkarmayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız" diyerek ayrılığa yeşil ışık yaktı.
Sarı-lacivertli futbolcular, koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'e verilen arada antrenmanlarını evde sürdürüyor.
Alman transfer sitesi “transfermarkt” tüm profesyonel liglerde futbolcuların piyasa değerini yüzde 20 düşürdü. Falcao'nun şu andaki bedeli sadece 4.8 milyon euro...
Galatasaray gelecek sezondan itibaren maaş limitini 1.5 milyon Euro'ya çekme kararı alırken, Terim için kulübün herhangi bir tasarrufta bulunmayacağı öğrenildi. Tecrübeli hoca senelik 18 milyon TL'ye (bugünkü kurla yaklaşık 2.5 milyon Euro) imza atmıştı.