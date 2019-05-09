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  3. Fenerbahçe'ye yeni Kuyt: Schürrle!

Fenerbahçe'ye yeni Kuyt: Schürrle!

Fenerbahçe'ye yeni Kuyt: Schürrle!

Küme düşen Fulham’da tutunamayan ve B.Dortmund’da da istenmeyen Schürrle, F.Bahçe yolunda.

AKŞAM

FENERBAHÇE’NİN Andre Schürrle’de istediği ortam oluştu. Yaz döneminde Alman futbolcu için nabız yoklayan ancak onu Fulham’a kaptıran F.Bahçe, şimdi Schürrle’ye ulaşabilir. İngiliz basınında, Dortmund’un Schürrle ile devam etmek istemediği ve oyuncunun da küme düşen Fulham’da kalamayacağı detayı var. Hücumun her bölgesinde rahatlıkla oynayan Schürrle, Alman Milli Takımı’nda da boy gösterdi. Hırsı ve skorer özelliğiyle Schürrle, taraftarın eski sevgililerinden Dirk Kuyt’a benzetiliyor.

Kruse bitecek

W.BREMEN’LE mukavelesi biten Max Kruse için F.Bahçe, rakiplerine çelme takacak. F.Bahçe, Kruse’de kesenin ağzını açacak.

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