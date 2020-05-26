Fenerbahçe'ye sürpriz sağ bek

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United ile sözleşmesi sona erecek olan Javier Manquillo için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.
Newcastle United'ın 2017 yılında Atletico Madrid'den 5 milyon euroya bonservisini aldığı 26 yaşındaki sağ bek için Fenerbahçe'nin devrede olduğu öne sürüldü.
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İspanyol basını, Sevilla ve Real Betis'in istediği İspanyol futbolcu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu duyurdu. Ayrıca West Ham United'ın da Javier Manquillo'yu yeni sezon için gündeminde tuttuğu belirtildi.
Atletico Madrid'de futbola başlayan Javier Manquillo, A Takım'da 3 sezon forma giydikten sonra Liverpool, Marsilya ve Sunderland'e kiralandı. İspanyol Milli Takımı'nın altyaş kategorilerinde forma giyen Javier Manquillo, A Milli Takım'da şans bulamadı. (Haber 7)
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