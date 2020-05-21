Fenerbahçe'ye Rusya'dan teklif! 3 milyon Euro...

Fenerbahçe’nin elden çıkarmaya çalıştığı Miha Zajc için Krasnodar kapıyı çaldı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Rus ekibinin Sloven 10 numara için 3 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtildi.
Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Zajc için Empoli’ye 3,5 milyon avronun yanı sıra Salih Uçan’ı vermişti.
Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçeye gelen Zajc o sezon 10 maçta forma giymiş ve 2 gol kaydetmişti.
Bu sezon başından itibaren Ersun Yanal'ın çok fazla şans vermediği Sloven futbolcu 6 lig maçında oynayıp 1 gol atmıştı.
Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de peşine düştüğü Mert Hakan'ın imza parasını son tarih olan 15 Haziran'a kadar verip işi bitirecek.
Beşiktaş, Volkan Babacan konusunda kararını verdi. Yönetim, Başakşehir'le 1 yıllık daha kontratının bulunması sebebiyle kulübünün bedel talep ettiği 31 yaşındaki oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve üst üste ameliyatlar geçirdiği süreçte, kulüpte ortaya çıkan krizler iyi yönetilemedi.
Fenerbahçe kulübü, 3 yıl önce kazandığı THY Euroleague şampiyonluğunun yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın 10 milyon Euro'ya satmayı hedeflediği Belhanda'yı Arap kulüpleri ve Monaco'nun yanı sıra İspanyollar da istiyor. Faslı yıldızın menajeri, “Sevilla ve Real Betis onunla ilgileniyor” dedi.
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan Miha Zajc için Rus ekibi Krasnodar devreye girdi. Rus ekibinin Sloven 10 numara için 3 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtildi.