Fenerbahçe'ye Rusya'dan teklif! 3 milyon Euro...

SPOR GÜNDEMİ

İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş formülü İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş formülü Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de peşine düştüğü Mert Hakan'ın imza parasını son tarih olan 15 Haziran'a kadar verip işi bitirecek.

Beşiktaş'tan Volkan Babacan'a mesaj Beşiktaş'tan Volkan Babacan'a mesaj Beşiktaş, Volkan Babacan konusunda kararını verdi. Yönetim, Başakşehir'le 1 yıllık daha kontratının bulunması sebebiyle kulübünün bedel talep ettiği 31 yaşındaki oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi.

Mustafa Cengiz yoksa kriz var Mustafa Cengiz yoksa kriz var Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve üst üste ameliyatlar geçirdiği süreçte, kulüpte ortaya çıkan krizler iyi yönetilemedi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme Fenerbahçe kulübü, 3 yıl önce kazandığı THY Euroleague şampiyonluğunun yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Galatasaraylı Belhanda'ya teklif yağıyor Galatasaraylı Belhanda'ya teklif yağıyor Galatasaray'ın 10 milyon Euro'ya satmayı hedeflediği Belhanda'yı Arap kulüpleri ve Monaco'nun yanı sıra İspanyollar da istiyor. Faslı yıldızın menajeri, “Sevilla ve Real Betis onunla ilgileniyor” dedi.