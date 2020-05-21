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aksam.com.tr
  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 10:58
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  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 10:58

Fenerbahçe'ye Rusya'dan teklif! 3 milyon Euro...

Fenerbahçe'ye Rusya'dan teklif! 3 milyon Euro...

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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan Miha Zajc için Rus ekibi Krasnodar devreye girdi. Rus ekibinin Sloven 10 numara için 3 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Fenerbahçe’nin elden çıkarmaya çalıştığı Miha Zajc için Krasnodar kapıyı çaldı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Rus ekibinin Sloven 10 numara için 3 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Zajc için Empoli’ye 3,5 milyon avronun yanı sıra Salih Uçan’ı vermişti.

Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçeye gelen Zajc o sezon 10 maçta forma giymiş ve 2 gol kaydetmişti.

Bu sezon başından itibaren Ersun Yanal'ın çok fazla şans vermediği Sloven futbolcu 6 lig maçında oynayıp 1 gol atmıştı.

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