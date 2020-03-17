Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz piyangosu

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz'ı, Barcelona, Manchester City ve Manchester United takibe aldı... İngiliz basınına yansıyan haberlere göre genç oyuncu, sezon sonunda bu üç takımdan birine gidecek.

AKŞAM

FENERBAHÇE’YE talih kuşu kondu... Sezon başında Eljif Elmas’ı 16 milyon euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Napoli’ye satan Sarı-Lacivertliler, bu yaz transfer döneminde de bir genç ismi daha Avrupa’ya yollayacak. İki sezon önce F.Bahçe alt yapısına giren ve burada gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Ömer Faruk Beyaz, şimdi de Avrupa devlerinin radarına girdi. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre 16 yaşındaki oyuncuyu Barcelona, Manchester City ve Manchester United takibe aldı.

ERSUN YANAL GİTTİ KADROYA GİRDİ

Haberde, Ömer Faruk Beyaz’ın genç yaşına rağmen Fenerbahçe’nin A Takım kadrosuna dahil edildiği bilgisine yer verildi. 16 yaşındaki oyuncunun yeteneği de vurgu yapıldı. Ömer Faruk Beyaz, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ayrılmasının ardından A takıma dahil edilmişti. Genç oyuncu, 2-2 biten Denizlispor ve 1-0 mağlup olunan Konyaspor maçında 18 kişilik kadroya alınmış ancak, oyuna dahil olamamıştı. Ömer’in ligin geri kalan haftalarında süre bulması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2021 YILINDA BİTİYOR

Türkiye Ligi U19 Elit klasmanında Fenerbahçe formasıyla 14 karşılaşmaya çıkan genç yıldız 2 gol kaydetti. Ömer Faruk Beyaz’ın SarıLacivertlilerle olan sözleşmesi ise 2021 Haziran’ın da bitiyor... Ada basını bu bilgiye de haberlerinde yer verdi. Özellikle Daily Mail ve Express, Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Ömer Faruk Beyaz transferinde büyük bir gelir elde edeceğini vurguladı. Ömer Faruk’un da Avrupa’da oynamaya sıcak baktığı ve kariyer olarak Merih’i örnek aldığı belirtildi.