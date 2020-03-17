  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Mart 2020 Salı 08:00
  • |
  • 17 Mart 2020 Salı 08:13

Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz piyangosu

Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz piyangosu

Paylaş

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz'ı, Barcelona, Manchester City ve Manchester United takibe aldı... İngiliz basınına yansıyan haberlere göre genç oyuncu, sezon sonunda bu üç takımdan birine gidecek.

AKŞAM

FENERBAHÇE’YE talih kuşu kondu... Sezon başında Eljif Elmas’ı 16 milyon euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Napoli’ye satan Sarı-Lacivertliler, bu yaz transfer döneminde de bir genç ismi daha Avrupa’ya yollayacak. İki sezon önce F.Bahçe alt yapısına giren ve burada gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Ömer Faruk Beyaz, şimdi de Avrupa devlerinin radarına girdi. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre 16 yaşındaki oyuncuyu Barcelona, Manchester City ve Manchester United takibe aldı.

ERSUN YANAL GİTTİ KADROYA GİRDİ

Haberde, Ömer Faruk Beyaz’ın genç yaşına rağmen Fenerbahçe’nin A Takım kadrosuna dahil edildiği bilgisine yer verildi. 16 yaşındaki oyuncunun yeteneği de vurgu yapıldı. Ömer Faruk Beyaz, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ayrılmasının ardından A takıma dahil edilmişti. Genç oyuncu, 2-2 biten Denizlispor ve 1-0 mağlup olunan Konyaspor maçında 18 kişilik kadroya alınmış ancak, oyuna dahil olamamıştı. Ömer’in ligin geri kalan haftalarında süre bulması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2021 YILINDA BİTİYOR

Türkiye Ligi U19 Elit klasmanında Fenerbahçe formasıyla 14 karşılaşmaya çıkan genç yıldız 2 gol kaydetti. Ömer Faruk Beyaz’ın SarıLacivertlilerle olan sözleşmesi ise 2021 Haziran’ın da bitiyor... Ada basını bu bilgiye de haberlerinde yer verdi. Özellikle Daily Mail ve Express, Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Ömer Faruk Beyaz transferinde büyük bir gelir elde edeceğini vurguladı. Ömer Faruk’un da Avrupa’da oynamaya sıcak baktığı ve kariyer olarak Merih’i örnek aldığı belirtildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

İtalya'da örnek destek

title

‘Para konuşacak zaman değil'

title

‘Futbolcular maaş almasın'

Cristiano Ronaldo karantinada böyle görüntülendi

SPOR GÜNDEMİ

'Para konuşacak zaman değil'
'Para konuşacak zaman değil'

'Para konuşacak zaman değil'

Kulüplerin derinleşen mali yükünü Beşiktaş Başkanı Çebi yorumladı: “Dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz, yoksa vermeyiz. Para pul konuşulacak zaman değil. Her birimiz mücadele verip, katlanacağız ve sabırlı olacağız. Önceliğimiz insan sağlığı.”

Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz piyangosu
Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz piyangosu

Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz piyangosu

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz'ı, Barcelona, Manchester City ve Manchester United takibe aldı... İngiliz basınına yansıyan haberlere göre genç oyuncu, sezon sonunda bu üç takımdan birine gidecek.

UEFA'da kritik gün
UEFA'da kritik gün

UEFA'da kritik gün

Avrupa futbolunun 1 numaralı patronu ve 55 temsilcisi bugün telekonferans ile bir araya geliyor. Koronavirüs tehdidin futbol camiasında oluşturduğu sorunların masaya yatırılacağı toplantıda, yıl içinde düzenlenecek olan turnuvalarının son durumu da tartışılacak. EURO 2020'in kaderi de belli olacak.

'Karar devletimizindir'
'Karar devletimizindir'

'Karar devletimizindir'

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, maçların seyircisiz oynanma kararıyla ilgili açıklama yaptı.

'Futbolcular maaş almasın'
'Futbolcular maaş almasın'

'Futbolcular maaş almasın'

İtalya'da kulüpler nisan ayından itibaren futbolculara maaş ödememek için hukukçularla görüşüyor. Liglerin askıya alınması nedeniyle, futbolculara yapılan ödemelerin de askıya alınması gündemde.

İtalya'da örnek destek
İtalya'da örnek destek

İtalya'da örnek destek

İTALYA'DA spor camiası virüsle mücadelede maddi ve manevi seferberlik ilan etti.

Dünyaca ünlü teknik adam pozitif çıktı
Dünyaca ünlü teknik adam pozitif çıktı

Dünyaca ünlü teknik adam pozitif çıktı

Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam Fenerbahçe'nin teknik adam gözdeleri arasında yer alıyordu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.