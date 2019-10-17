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  3. Fenerbahçe'ye Muriqi'den sonra ikinci Kosovalı: Florent Hadergjonaj

Fenerbahçe'ye Muriqi'den sonra ikinci Kosovalı: Florent Hadergjonaj

Fenerbahçe'ye Muriqi'den sonra ikinci Kosovalı: Florent Hadergjonaj

Fenerbahçe, Huddersfield’de forma giyen 25 yaşındaki Florent Hadergjonaj’ı Kosova-Karadağ maçında takibe aldı. Isla ve Dirar'ın sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olmasından dolayı sağ beke oyuncu bakan Fenerbahçe'de listedeki ilk isim Hadergjonaj...

F.Bahçe teknik heyeti, Kosova- Karadağ milli maçında Vedat Muriç'in yanı sıra sağ bek Florent Hadergjonaj'ı da takibe aldı. Sarı- Lacivertliler, Isla ve Dirar'ın sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olmasından dolayı sağ beke oyuncu bakıyor. Listedeki ilk isim ise Hadergjonaj...

VEDAT MURİÇ'E ASİST YAPTI

Karadağ maçında sağ açıkta görev yapan Kosovalı yıldız, Vedat Muriç'in attığı golde ortayı yapan isimdi... 25 yaşındaki oyuncunun asıl mevkisi ise savunmanın sağı...

5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

İngiliz Huddersfield ile Championship'te ilk 8 maça 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Hadergjonaj, son 3 maçta ise kulübedeydi. Kosovalı, geçen yıl 5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

(Takvim)

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