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  3. Fenerbahçe'ye Mario Mandzukic müjdesi! Juventus bonservis istemeyecek

Fenerbahçe'ye Mario Mandzukic müjdesi! Juventus bonservis istemeyecek

Fenerbahçe'ye Mario Mandzukic müjdesi! Juventus bonservis istemeyecek

Manchester United'dan sonra Borussia Dortmund ve Milan'ın da Hırvat golcüyle ilgilenmediği açıklandı. Böylece Fenerbahçe Mandzukic'te rakipsiz kaldı. Daily Mirror gazetesi ise Juve'nin yıldız futbolcunun maliyetinden kurtulmak için bonservis parası istemeyeceğini yazdı.

Manchester United'dan sonra Borussia Dortmund ve Milan'ın da Hırvat golcüyle ilgilenmediği açıklandı. Böylece Fenerbahçe Mandzukic'te rakipsiz kaldı. Daily Mirror gazetesi ise Juve'nin yıldız futbolcunun maliyetinden kurtulmak için bonservis parası istemeyeceğini yazdı.

(Fotomaç)


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