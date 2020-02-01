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aksam.com.tr
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 22:30
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  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 22:30

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan kötü haber

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Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta sarı-lacivertli takım adına önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe orta sahasının önemli isimlerinden Luiz Gustavo, 72. dakikada Jose Sosa'ya müdahalesinin ardından sarı kart gördü. Luiz Gustavo gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın sonuna doğru topu alıp hakem Ali Palabıyık'a veren ve tepki gösteren Luiz Gustavo, ikinci sarıkartla oyundan atıldı. Bu kırmızı kartın ardından Luiz Gustavo hafta içi kupada oynayacakları Kırklarelispor maçında forma giyemeyecek. Gustavo hafta sonu Alanyaspor maçında sahada olacak.

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Dev maçta zafer Trabzonspor'un
Dev maçta zafer Trabzonspor'un

Dev maçta zafer Trabzonspor'un

Trabzonspor, Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.

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Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'ye kötü haber

Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta sarı-lacivertli takım adına önemli bir gelişme yaşandı.
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