Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan kötü haber

Fenerbahçe orta sahasının önemli isimlerinden Luiz Gustavo, 72. dakikada Jose Sosa'ya müdahalesinin ardından sarı kart gördü. Luiz Gustavo gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın sonuna doğru topu alıp hakem Ali Palabıyık'a veren ve tepki gösteren Luiz Gustavo, ikinci sarıkartla oyundan atıldı. Bu kırmızı kartın ardından Luiz Gustavo hafta içi kupada oynayacakları Kırklarelispor maçında forma giyemeyecek. Gustavo hafta sonu Alanyaspor maçında sahada olacak.
Trabzonspor, Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.
Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçın ardından kısa süreli gerginlik yaşandı.
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Akyazı Stadyumu'na giriş yaptığı anlarda Trabzonspor taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı.
Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta sarı-lacivertli takım adına önemli bir gelişme yaşandı.