Andre Villas Boas: Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için yaptığı teklifi reddettik
Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas, Marsilya’nın dün gece Nice ile oynadığı maç sonrası, bir süredir Fenerbahçe’nin transferi için uğraş verdiği Luiz Gustavo’ya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, sakatlığı ve cezası olmamasına rağmen Nice maçına yedek kulübesinde başlayınca ‘Fenerbahçe transferi bitirdi’ dedikoduları yükselmişti ancak Villas Boas bu iddiaları yalanladı. 41 yaşındaki teknik adam, “Luiz Gustavo Fenerbahçe’den teklif aldı ama bunu kabul edemezdik ve reddettik” dedi.
Andre Villas Boas, Marsilya'nin Nice'i 2-1 yendiği maçtan sonra transfer gündemiyle ilgili konuştu. Portekizli teknik adam "Luiz Gustavo ile maçtan önce konuştuk. Fenerbahçe'den bir teklif almıştı ama bu teklifi kabul edemezdik ve reddettik." dedi.
Boas, Gustavo'nun psikolojik olarak hazır olmadığını, bu nedenle maça yedek kulübesinde başladığını söyledi.
Sezonun ilk iki maçına 11'de başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, Nice karşılaşmasının 81. dakikasında oyuna dahil oldu.