Andre Villas Boas: Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için yaptığı teklifi reddettik

Andre Villas Boas, Marsilya'nin Nice'i 2-1 yendiği maçtan sonra transfer gündemiyle ilgili konuştu. Portekizli teknik adam "Luiz Gustavo ile maçtan önce konuştuk. Fenerbahçe'den bir teklif almıştı ama bu teklifi kabul edemezdik ve reddettik." dedi.

Boas, Gustavo'nun psikolojik olarak hazır olmadığını, bu nedenle maça yedek kulübesinde başladığını söyledi.

Sezonun ilk iki maçına 11'de başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, Nice karşılaşmasının 81. dakikasında oyuna dahil oldu.