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aksam.com.tr
  • 06 Haziran 2020 Cumartesi 00:08
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Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'ye kötü haber

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Brezilya Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Jesus, Fenerbahçe için adı geçen teknik direktörler arasında yer alıyordu.

Flamengo Kulübünden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 65 yaşındaki teknik direktörün kontratının 2021'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Brezilya ekibinde Haziran 2019'da göreve başlayan Jesus, daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yaptı.

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Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'ye kötü haber

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Brezilya Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Jesus, Fenerbahçe için adı geçen teknik direktörler arasında yer alıyordu.

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