Fenerbahçe'ye kötü haber geldi! Ze Luis, Porto'da kalıyor

Fenerbahçe'de Samatta'yla başlayan forvet operasyonunun ikinci perdesinde sıcak bir gelişme yaşandı.
Sporx'in haberine göre, Portekiz ekibi, daha önce kadro dışı bıraktığı golcü oyuncuyu takıma dahil etti ve 2. hafta maçları öncesinde oyuncunun lisansı da çıkarıldı.
BU HAMLELER FENERBAHÇE ADINA İYİYE İŞARET DEĞİL
Porto'nun bu hamlesinin ardından oyuncuyu kadroda tutma kararı verdiği ve en azından bu transfer döneminde Ze Luis'in takımdan ayrılmayacağı yönünde yorumlar yapıldı.
Fenerbahçe, Ze Luis'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimler yapmıştı.
Not: Görsel Sporx'ten alınmıştır.
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