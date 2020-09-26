Fenerbahçe'ye kötü haber geldi! Ze Luis, Porto'da kalıyor

Son olarak Aston Villa'dan Mbwana Ally Samatta'yı transfer eden ve forvete kimsenin ismi üzerinde tartışmayacağı bir golcü daha arayan Fenerbahçe'ye kötü haber Portekiz'den geldi. Porto, kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcusu Ze Luis'i yeniden kadroya dahil etti ligin başlamasına iki hafta kala lisans çıkarttı. Bu gelişme, Portekiz ekibinin 29 yaşındaki futbolcuyu takımda tutacağı şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe'de Samatta'yla başlayan forvet operasyonunun ikinci perdesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Sporx'in haberine göre, Portekiz ekibi, daha önce kadro dışı bıraktığı golcü oyuncuyu takıma dahil etti ve 2. hafta maçları öncesinde oyuncunun lisansı da çıkarıldı.

BU HAMLELER FENERBAHÇE ADINA İYİYE İŞARET DEĞİL

Porto'nun bu hamlesinin ardından oyuncuyu kadroda tutma kararı verdiği ve en azından bu transfer döneminde Ze Luis'in takımdan ayrılmayacağı yönünde yorumlar yapıldı.

Fenerbahçe, Ze Luis'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimler yapmıştı.

Not: Görsel Sporx'ten alınmıştır.