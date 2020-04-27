Fenerbahçe'ye kötü haber! Asamoah'ın peşini bırakmıyorlar...

Fenerbahçe'nin yeni sezon için kadrosuna katmak istediği ve Gana basınının daha önce Sarı-Lacivertliler ile anlaşmaya vardığını açıkladığı Kwadwo Asamoah için İngiliz ekibi Watford devreye girdi.
Watford ve Fenerbahçe'den teklif alan Inter'in sol beki için tercih yapması biraz zor hale geldi. Çünkü kendisini İtalya futbolunda göstermesini sağlayan Pozzo Ailesi, Watford'a transferi için önemli bir etken konumunda.
İtalya'da vizyona çıkmasını sağladılar
Udinese'nin sahibi Giampaolo Pozzo, Avrupa futboluna kazandırdığı yeteneklerle ün salmış bir isim.
İtalyan ekibi bugüne kadar birçok oyuncunun Avrupa'da kendisini göstermesini sağlayıp yüksek bonservis gelirleri elde etmişti. Bu isimlere örnek vermek gerekirse; Alexis Sanchez, Alex Meret, Juan Cuadrado, Piotr Zielinski, Samir Handanovic, Gökhan İnler, Stefano Fiore, Marcio Amoroso gibi isimler sayılabilir.
İsimlere ek yapmak gerekirse de Kwadwo Asamoah ve Mauricio Isla'dan bahsetmek mümkün.
Kwadwo Asamoah, 2009'da 1 milyon Euro karşılığında İsviçre ekibi Bellinzona'dan transfer edilirken Universidad Catolica'nın altyapısında forma giyen Mauricio Isla da 2007'de 525 bin Euro karşılığında takıma kazandırılmıştı.
2012'de pes etti
Giampaolo Pozzo, özellikle Kwadwo Asamoah için gelen teklifleri sürekli reddederken oyuncuyu Milano ekipleri ve Napoli'ye vermedi. Oyuncuyu çok beğendiği belirtilen İtalyan iş adamı, en sonunda 2012'nin yaz aylarında pes etmek durumunda kaldı.
Kwadwo Asamoah, 18 milyon Euro bonservis bedeliyle; Mauricio Isla ise 13.9 milyon Euro ile Udinese'den Juventus'a transfer oldu. Juventus, Udinese'nin başarılı iki bekini kadrosuna katarak önemli bir iş başardı.
Şimdi de Gino Pozzo peşinde
Giampaolo Pozzo'nun Asamoah hayranlığı, oğluna da geçmiş durumda. Ünlü iş adamının oğlu Gino Pozzo, Watford'un sahibi.
Sezon sonunda Inter'den ayrılması beklenen Asamoah için Fenerbahçe'nin yanı sıra Watford da bir teklif yapmış durumda. Asamoah'ın kendisini İtalya'ya getiren Pozzo Ailesi'nin teklifine sıcak bakabileceği belirtiliyor.
(Fanatik)
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